Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, n’a pas réussi à signer la star du Paris Saint-Germain car il ne pouvait pas vendre de milieux de terrain

Manchester United a eu du mal à démarrer cette saison, mais les choses auraient pu être très différentes.

Manquant de couverture au milieu de terrain central, les Red Devils ont raté une signature cruciale dans la fenêtre d’été qui aurait pu faire une grande différence dans leur campagne.

GETTY

Le travail de Solskjaer était en jeu, mais la victoire du Norvégien contre les Spurs stabilisera le navire United pour le moment

À la lumière de la mauvaise forme de Nemanja Matic, de la rumeur selon laquelle Paul Pogba se dirigeait vers la sortie et du manque de milieux de terrain défensifs, Manchester United s’est tourné vers le marché à la fin de la saison dernière.

Et un homme qui a attiré l’attention de United était Idrissa Gueye du Paris Saint Germain.

Gueye a déjà joué en Premier League pour Aston Villa et Everton jusqu’à ce qu’il déménage à Paris en 2019 pour 30 millions de livres sterling, remportant le triplé national et perdant une finale de Ligue des champions lors de sa première saison.

Il est donc compréhensible qu’Ole courait après la signature du Sénégalais.

.

Gueye est en bonne forme pour le PSG mais aurait pu jouer à Old Trafford

Mais, selon le Mail on Sunday, malgré les discussions avec le milieu de terrain, un accord ne s’est jamais concrétisé en raison de l’incapacité de United à décharger des joueurs tels que Jesse Lingard et Matic, faisant disparaître le rêve d’Ole de stabilité défensive.

Ce qui laissera un goût encore pire dans la bouche des fans de United, c’est que Gueye souhaitait rejoindre l’équipe de Manchester au moment de leur intérêt en raison de la crainte d’être expulsé de l’équipe du PSG par la nouvelle recrue Gini Wijnaldum.

Cependant, depuis lors, Gueye a connu une excellente saison jusqu’à présent pour l’équipe de Ligue One, marquant quatre buts cette saison et jouant aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

Peut-être que l’équipe d’Ole aurait alors évité des défaites telles que la défaite 5-0 contre son rival Liverpool s’il avait obtenu la signature de Gueye cet été.