Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, prêt à vendre sept joueurs .

Manchester United prévoit un dégagement avant la fenêtre de transfert de janvier (Photo: Sky Sports)

Ole Gunnar Solskjaer serait disposé à vendre jusqu’à sept joueurs de Manchester United en janvier, Anthony Martial et Donny van de Beek étant probablement sur le point de quitter Old Trafford.

Les Red Devils ont renforcé l’équipe de Solskjaer au cours de l’été avec les signatures de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane.

Maintenant, Solskjaer espère réduire son équipe et ajouter à son kit de transfert en déchargeant certains joueurs moins importants, dont Martial et Van de Beek.

Martial est tombé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford tandis que Van de Beek a subi un sort lamentable à Manchester après son transfert de 40 millions de livres sterling de l’Ajax en 2020.

Le Sun dit que Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Alex Telles et Diogo Dalot pourraient également être sur le point de sortir, Manchester United faisant déjà des plans pour la fenêtre de transfert de janvier.

L’international anglais Lingard était fortement lié à un éloignement d’Old Trafford au cours de l’été après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Ham.

Jones et Bailly, quant à eux, n’ont pratiquement pas joué pour Manchester United au cours des deux dernières années en raison de leurs problèmes de blessures.

L’équipe de Solskjaer se rendra dimanche dans l’est de Londres pour affronter West Ham de l’ancien manager David Moyes et cherchera à reprendre le chemin de la victoire après la défaite choc de mardi en Ligue des champions contre les Young Boys.

Moyes a été interrogé sur les chances de titre de Manchester United en Premier League avant l’affrontement et a déclaré: “Je pense qu’ils devront toujours être compétitifs et essayer de gagner des trophées, essayer de gagner la Premier League – c’est ce que fait ce club.

«Ils ont un bon équilibre entre jeunesse et expérience dans l’équipe. Je pense qu’Ole a eu une très bonne chance de construire une équipe et une équipe et je pense qu’il fait du bon travail.

« Il a une équipe qui est plus que capable cette année de remporter la Premier League. Je le vois comme une énorme opportunité de gérer le plus grand club du monde.

«Mais je ne blâme personne d’autre que moi-même. J’avais besoin de gagner plus de matchs. Dans le plus grand club du monde, il faut gagner les matchs et malheureusement je n’en ai pas assez gagné.

« Ole fait du très bon travail. Je pense que tous les managers de n’importe quel club demanderaient un peu de temps et si vous en avez l’occasion, cela vous aidera certainement à construire votre équipe et à transmettre vos réflexions à votre équipe.

