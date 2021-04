Le patron de Manchester United, Solskjaer, révèle la position de transfert de Sergio Aguero

Aguero quittera la ville (Photo: Visionhaus / .)

Ole Gunnar Solskjaer a exclu que Manchester United décide de signer Sergio Aguero pour un transfert gratuit avant la sortie estivale de l’attaquant de Manchester City.

Solskjaer insiste sur le fait qu’il accorde une très grande importance à la loyauté et que l’idée de signer le meilleur buteur de City pour leurs rivaux amers ne l’intéresse pas.

Aguero quittera l’Etihad à la fin de cette saison à l’expiration de son contrat, après avoir remporté quatre Premier Leagues, la FA Cup et cinq Coupes de la Ligue au cours d’une décennie chargée de trophées à Manchester.

On pense que Barcelone est le favori pour le débarquer, Chelsea ayant apparemment intérêt à signer l’international argentin, mais Solskjaer a confirmé qu’il n’y avait aucune chance que United tente de l’amener à Old Trafford.

Solskjaer a déclaré: «Quand je jouais pour Man United, si un club rival essayait de me signer et que j’étais parti… eh bien, où est la loyauté?

«La loyauté est l’une des valeurs que je mets vraiment en valeur.

Solskjaer a exclu un déménagement pour Aguero (Photo: .)

« Je ne m’attendrais pas à ce qu’un joueur qui a joué pour un club pendant 10 ans veuille aller voir ses rivaux locaux

« Nous en avons eu des exemples – et je n’étais pas vraiment d’accord avec cela.

«Je ne nommerai pas de noms mais vous savez tous de qui je parle. Assez dit.

L’ancien coéquipier de Solskjaer, Peter Schmeichel, a rejoint Manchester City de manière controversée en 2002, après avoir quitté United trois ans plus tôt pour rejoindre le Sporting Lisbonne.

Quelques mois après sa signature, il a aidé City à remporter son premier derby contre United en 13 ans. Solskjaer a marqué une consolation dans une défaite 3-1.

Carlos Tevez a également rejoint City en 2010, remportant son troisième titre de Premier League à l’Etihad après en avoir remporté deux lors de son passage à Old Trafford.

