Le patron de Marvel, Kevin Feige, explique les retards surprises du film de la phase 4

Disney a choqué les fans le jour où il a accueilli la première officielle d’Eternals avec de mauvaises nouvelles sur les prochaines sorties de MCU. Disney a repoussé les dates de sortie de plusieurs films Marvel, à commencer par Doctor Strange dans le multivers de la folie. La suite de Doctor Strange est l’un des titres MCU Phase 4 les plus attendus. Mais le film sera désormais présenté en première le 6 mai 2022, au lieu du 25 mars. Plusieurs autres films Marvel ont également été retardés.

Comme prévu, le patron de Marvel, Kevin Feige, a dû répondre à des questions sur les retards de sortie lors de la première du tapis rouge d’Eternals.

L’homme qui est principalement responsable du succès massif du MCU a parlé à Variety avant la première. « Ce sont des changements et des changements de production, et parce que nous avons tellement de créneaux, nous pouvons simplement déplacer des créneaux », a déclaré Feige lors de l’interview. « Toutes les machines à sous Marvel sont identiques. Nous changeons juste quand ils sortent. Et oui, [Doctor Strange 2] a bougé de six semaines, donc au lieu d’avoir trois mois entre les films Marvel, il y aura cinq mois entre les films Marvel, et je pense que nous pouvons tous gérer cela.

« Ce sont des changements et des changements de production, et parce que nous avons tellement de créneaux, nous pouvons simplement déplacer des créneaux », a déclaré Kevin Feige à propos des changements de calendrier qui ont modifié la date de sortie de #DoctorStrange2. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/ZaTmTKToWk – Variété (@Variety) 19 octobre 2021

Ce n’est pas tout à fait vrai, cependant. Disney et Marvel proposent de nombreuses machines à sous pour l’année à venir. Et ce n’est pas la première fois que Disney doit changer les choses. Nous avons passé une année complète en 2020 sans nouveau contenu MCU alors que les cinémas fermaient et que la production était en pause. Et ce n’est qu’il y a quelques mois que l’industrie envisageait une autre série de retards en raison d’une résurgence des infections à coronavirus.

Les films Marvel retardés

Mais Disney ne s’est pas contenté de déplacer certaines des productions prévues à des dates ultérieures. Il a également annulé quelques-unes de ces dates de sortie, comme nous l’avons déjà expliqué. Le studio a supprimé du calendrier au moins deux projets de films Untitled Marvel. Nous n’avons aucune idée de ce qu’étaient ces films, mais la suppression signifie que Marvel a probablement repoussé ces dates de sortie à 2024, au plus tôt. Les dates originales étaient le 28 juillet 2023 et le 6 octobre 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania se situe maintenant dans la date de sortie du 28 juillet.

Les commentaires de Feige semblent confirmer d’autres rapports qui ont précédé la première d’Eternals. Marvel n’envisage pas une nouvelle stratégie de distribution pour son film, comme envoyer les films à Disney Plus le jour et la date. Tout est question de défis de production.

Il convient de rappeler que le MCU est le plus touché lorsque des retards de film se produisent. C’est parce que les films et les séries sont interconnectés. En conséquence, repousser un projet aura un impact direct sur les autres versions.

Il n’est pas clair si le fait que les films Marvel aient été retardés aura un impact sur les émissions MCU qui frapperont Disney Plus. Par exemple, selon les rumeurs, Mme Marvel, qui aurait dû arriver sur le service de streaming fin 2021, devrait être diffusée en juin ou juillet 2022. Espérons que Feige purifiera l’air le mois prochain lors de l’événement Disney Plus Day.

Bien qu’il soit ennuyeux d’attendre près de six mois après No Way Home pour la première de Doctor Strange 2, vous pouvez toujours rattraper le MCU en regardant tous les films Marvel dans l’ordre. Les plus courageux d’entre vous peuvent également consulter les nombreux spoilers de Multiverse of Madness qui ont fuité récemment, y compris l’intégralité de l’intrigue.