Le patron de Marvel vient peut-être de confirmer les énormes spoilers ‘Spider-Man 3’

Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre, mais nous n’avons toujours pas de première bande-annonce pour le prochain film MCU. No Way Home est de loin le film Marvel le plus attendu de l’année, compte tenu de tous ces gros spoilers de Spider-Man 3 qui flottent. Marvel et Sony n’ont pas encore commencé à commercialiser le film pour de bon, et cela prouve leur énorme problème. Ils doivent promouvoir le film sans dévoiler son plus grand secret. Cependant, il est trop tard pour cela. Tout Internet connaît les énormes spoilers de Spider-Man 3. Que vous aimiez les secrets du MCU ou que vous détestiez les spoilers, il est probable que vous ayez été exposé au grand mystère de Spider-Man 3 bien avant le lancement du film.

Le chef de Marvel, Kevin Feige, vient de s’adresser de la meilleure façon possible aux gros spoilers de No Way Home lors d’une récente interview. Si vous avez réussi à éviter les spoilers No Way Home jusqu’à présent, vous devriez éviter ce qui suit car nous couvrirons tous les gros spoilers ici.

Feige a parlé à ET Online sur le tapis rouge lors de la première de Black Widow. Il a répondu à diverses questions sur le nouveau film MCU qui est sur le point de sortir dans les cinémas du monde entier. Il a également parlé des émissions Disney + et de certaines des attractions MCU Phase 4 les plus attendues. Cela inclut No Way Home de cette année et le redémarrage désormais confirmé de Fantastic Four de Marvel.

Le grand spoiler Spider-Man 3 d’Alfred Molina

Comme prévu, l’homme responsable du succès massif du MCU de Marvel n’était pas disposé à partager les détails du casting sur Fantastic Four, taquinant que ces révélations pourraient arriver sur la route. Ce n’était pas aussi facile pour Feige d’esquiver les questions de No Way Home, car ce secret est déjà révélé.

Des rumeurs ont dit il y a des mois qu’Alfred Molina reprendrait son rôle de Doc Ock dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et l’acteur a tout confirmé dans une interview avec Variety il y a quelques semaines.

“Quand nous avons tourné, nous avions tous reçu l’ordre de ne pas en parler parce que c’était censé être un grand secret”, avait-il déclaré à l’époque. «Mais, vous savez, tout est sur Internet. En fait, je me suis décrit comme le secret le moins bien gardé d’Hollywood !

Molina a également expliqué que sa plus grande question sur son personnage concernait la mort de Dock Ock que nous avons vue dans Spider-Man 2 (2004). Le réalisateur de No Way Home, Jon Watts, lui a dit que le nouveau film reprendrait l’histoire de Doc Ock à partir du moment dans la rivière à la fin du film de Raimi. “Dans cet univers, personne ne meurt vraiment”, a déclaré Watts à Molina.

C’est le genre d’informations qui confirme pratiquement les spoilers les plus importants de Spider-Man 3. Le film sera une aventure multivers qui livrera une confrontation massive. Les méchants d’autres réalités feront face à trois versions de Spider-Man. Molina n’a pas dit que Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient dans le film. Mais c’était l’implication.

Andrew Garfield dans L’incroyable Spider-Man. Source de l’image : Sony Pictures

Kevin Feige reconnaît les rumeurs de No Way Home

Au cours de l’interview d’ET avec Feige, les remarques de Molina ont été soulevées. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la révélation de Molina selon laquelle il était dans No Way Home, l’exécutif de Marvel a déclaré que “certaines personnes aiment parler”, ajoutant que “certaines personnes m’aiment, pas tellement”.

“Tout ce que nous faisons est, espérons-le, l’intention de dépasser les attentes et de combler les surprises”, a déclaré Feige. « Toutes les rumeurs que vous lisez en ligne ne sont pas vraies, pas de loin, mais toutes ne sont pas fausses non plus. Alors c’est ça le plaisir.

L’exécutif a également reconnu que les sorties hebdomadaires d’épisodes Disney + offrent une nouvelle expérience pour Marvel. Il a dit qu’ils prêtent attention à toutes les spéculations en ligne. Une partie est juste, et une partie est fausse, a ajouté Feige. Mais tout cela informe Marvel sur l’expérience des fans.

Se référant à toutes les nouvelles stars du MCU, Feige a déclaré que Julia Louis-Dreyfus était quelqu’un que Marvel voulait depuis de nombreuses années. Val de Louis-Dreyfus était le camée surprise dans Le faucon et le soldat de l’hiver, et elle devrait apparaître dans une scène de générique de Black Widow.

Lorsqu’on lui a demandé quel pourrait être l’avenir de Val dans le MCU, Feige a magnifiquement dévié vers la grande révélation de Far From Home. “Vous devriez demander à Alfred Molina”, a plaisanté Feige. C’est une indication claire que Marvel et Sony détestent que le secret soit dévoilé. Mais aussi que les énormes spoilers de Spider-Man 3 sont réels.

