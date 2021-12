Le patron de McLaren, Andreas Seidl, prend la défense de Michael Masi

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a défendu le travail du directeur de course Michael Masi avec les équipes sur et hors piste cette année.

Masi a fait l’objet d’un examen minutieux pour la façon dont il a géré la fin de la course à Abu Dhabi, avec la voiture de sécurité amenée à un tour de la fin au milieu de la controverse entourant la façon dont seules les voitures sélectionnées étaient autorisées à se défaire.

Cela a eu un impact significatif sur la façon dont le titre s’est déroulé, Max Verstappen pouvant dépasser Lewis Hamilton avec des pneus beaucoup plus frais dans le dernier tour de la saison.

Mais malgré le drame qui s’est déroulé à Abu Dhabi, Seidl a déclaré que le directeur de course travaillait bien avec les équipes et les pilotes depuis son introduction au rôle.

« De notre point de vue, sans commenter maintenant ce qui s’est passé [in Abu Dhabi] nous apprécions le dialogue ouvert et transparent que nous avons eu toute l’année, ainsi que les années précédentes avec Michael », a déclaré Seidl, cité par Motorsport.com.

« Et nous étions également très heureux de la façon dont il gère les choses, pas seulement avec nous mais en général, avec toutes les équipes du paddock.

« Je pense donc que nous devons être très prudents, cette bataille intense pour le championnat, qui a été très intense sur et hors piste, qui a évidemment déclenché aussi beaucoup de commentaires passionnés, ne donne pas également une mauvaise image de la réalité.

« Encore une fois, de notre point de vue, nous sommes très satisfaits de la façon dont Michael traite avec nous. Il demande notre avis, a toujours une oreille ouverte pour les améliorations. C’est comme ça que je le vois.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a critiqué l’Australien après les pénalités de Verstappen au Grand Prix d’Arabie saoudite, affirmant que le sport avait « raté » l’ancien directeur de course Charlie Whiting lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions à Djeddah.

Seidl pense que c’était une comparaison injuste à faire avec Horner, et a ajouté à quel point le travail de Masi a été difficile cette saison.

« Je pense qu’il n’est pas non plus juste de faire des commentaires comme si par le passé tout était différent et meilleur », a déclaré le directeur de l’équipe McLaren. «Je pense que c’est bien maintenant et c’était bien dans le passé.

« C’est un travail très délicat d’être directeur de course dans une bataille aussi intense que nous avons vue cette année. Je pense que c’est quelque chose que vous devez garder à l’esprit.