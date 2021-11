Le patron de Mercedes DTM veut que Max Verstappen remporte le titre F1 2021

Le patron de Mercedes DTM, Hubert Haupt, a étonnamment déclaré qu’il espère que Max Verstappen bat Lewis Hamilton pour le titre.

Verstappen et Hamilton sont enfermés dans le combat pour le titre le plus serré du sport depuis longtemps, avec le pilote Red Bull 12 points d’avance sur son Mercedes homologue avec cinq tours à faire.

Étant donné qu’il est le propriétaire de l’équipe DTM de l’équipe allemande, on pourrait penser que Haupt serait en faveur de Hamilton pour obtenir son huitième titre, mais ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, il veut voir un nouveau champion de F1 couronné sous la forme de Verstappen, et pense qu’il peut le faire.

« Je pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre que Hamilton de devenir champion du monde », a déclaré Haupt Sport1.

« En termes de Formule 1, il serait important pour Red Bull de remporter le titre. C’est pourquoi j’espère que Verstappen réussira.

« Il y a encore quelques pistes à venir qui conviennent à Mercedes, mais si Verstappen marque bien lors des deux prochaines courses, il a tellement de nerfs qu’il peut le faire. »

Vainqueurs du Grand Prix du Mexique à l’ère du turbo hybride : 2015 – Mercedes

2016 – Mercedes

2017 – Red Bull

2018 – Red Bull

2019 – Mercedes 2021 – 🤔#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/DiWuoGMZ4k – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er novembre 2021

Les choses s’annoncent bien pour Verstappen avant les cinq derniers tours. Non seulement il a une avance sur Hamilton, mais il pourrait bien avoir la meilleure voiture lors des deux prochaines manches au Mexique et au Brésil si les altitudes plus élevées favorisent Red Bull comme par le passé.

Malgré cela, le champion DTM Maximilian Götz soutient toujours Hamilton pour l’emporter et devenir officiellement le pilote le plus titré de l’histoire de la F1 en termes de titres.

Il pense que l’expérience du joueur de 36 ans dans les combats pour le titre et le fait que Verstappen n’y ait jamais participé auparavant feront la différence.

« Lewis est habitué à gérer des situations aussi difficiles, pour Verstappen c’est quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré.

«Mais les deux sont à un niveau supérieur qui est absolument de classe mondiale. Peut-être que l’équipe aura son mot à dire.

« Je pense que Hamilton s’en sortira – car alors peut-être que les nerfs de Verstappen s’épuiseront un peu. »

La bataille entre les deux pourrait bien se dérouler jusqu’à la dernière course de l’année, et Toto Wolff pense que, si le titre est en jeu à Abu Dhabi, l’un d’Hamilton et Verstappen pourrait s’écraser sur l’autre si cela signifie sécuriser le Mondial. Championnat.