Le patron de Mercedes, Toto Wolff, confiant avant le GP d’Arabie saoudite

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, est encouragé par la forte forme que se trouve l’équipe à l’approche des deux dernières manches de la saison 2021.

Les Silver Arrows sont toujours dans la bataille sur les deux fronts du titre de champion du monde, avec Lewis Hamilton à seulement huit points de Max Verstappen après des victoires consécutives et Mercedes conservant une avance de cinq points sur Red Bull chez les constructeurs.

Il y a un sentiment de se diriger vers l’inconnu lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, mais la croyance spéculative précoce est que cette piste à grande vitesse favorisera Mercedes plutôt que Red Bull.

Bien que Wolff ne soit pas allé jusqu’à dire que Mercedes serait le favori pour la victoire à Djeddah, il s’est appuyé sur un grand nombre de points positifs que lui et son équipe Mercedes connaissent actuellement à ce stade avancé de la saison.

Deux courses à disputer en 2021. Et les deux dernières courses en tant que coéquipiers pour Lewis et VB Ramenons ces titres à la maison, Team !

« Nous sommes tous ravis d’être toujours dans le combat à ce stade de la saison, c’est un privilège et un témoignage de notre résilience lorsque nous voyons où nous en étions au début de l’été », a déclaré Wolff, en prévisualisant le prochain Grand Prix d’Arabie saoudite.

« Les deux titres sont grands ouverts et notre mission est claire.

« La dernière fois, nous avons vu une conduite sans faute de Lewis au Qatar, commandant la course du début à la fin, et une solide reprise de Valtteri avant que la malheureuse crevaison ne le fasse sortir de la course.

« La voiture s’est bien comportée récemment et est probablement dans la meilleure position de toute la saison, avec les pilotes confiants pour la pousser à la limite.

« C’est encourageant pour les courses finales et cela nous donne une forte impulsion pour aller de l’avant.

« Djeddah est un autre défi complètement nouveau, une toute nouvelle piste à maîtriser et beaucoup de travail a été effectué dans les coulisses pour s’assurer que nous puissions démarrer dès vendredi, car obtenir autant d’informations que possible lors de ces premières les séances seront vitales.

«C’est un circuit urbain rapide avec de longues sections à plat et plusieurs virages à grande vitesse, bordé de barrières, ce qui signifie que ce sera un risque et une récompense élevés.

« Nous sommes plus motivés que jamais et nous nous attendons à être dans la course, nous attendons donc tous avec impatience le premier Grand Prix d’Arabie saoudite. »

La communauté du sport automobile a récemment perdu la figure emblématique de Sir Frank Williams, malheureusement décédé dimanche à l’âge de 79 ans.

Et Wolff a laissé ses derniers mots pour mentionner le légendaire co-fondateur de Williams.

Wolff a conclu : « Il y a quelques jours à peine, nous avons perdu Sir Frank Williams.

« Il sera dans toutes nos pensées ce week-end et nous ferons de notre mieux pour livrer une performance à la hauteur de son esprit de course. »