Le patron de Mercedes, Toto Wolff, explique le message radio « F*** them all »

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff’s, a expliqué que son message radio coloré au Brésil n’était pas un coup au règlement.

Le Grand Prix de Sao Paulo a déjà livré une tonne de drames hors piste, tous tournant autour de l’aileron arrière du W12 de Lewis Hamilton.

La FIA ayant constaté que le volet du DRS s’ouvrait sur une largeur supérieure à 85 millimètres, le Britannique a été disqualifié de l’ordre des qualifications, lui laissant le départ des qualifications pour le sprint depuis le fond de la grille.

Hamilton s’est battu pour revenir à la 5e place dans une récupération étonnante dans l’ordre, Wolff prenant la radio alors que son chauffeur franchissait la ligne, déclarant « f*ck them all ».

Il a été déterminé par la FIA que l’aile de Hamilton, bien qu’en violation du règlement, l’avait fait en raison d’un problème plutôt que d’un acte délibéré.

Cela étant dit, Wolff a précisé que ses propos n’étaient pas des représailles à la décision.

« Je ne le pensais évidemment à aucune des réglementations, c’est un état d’esprit général que nous avons parfois, lorsqu’il y a des difficultés, vous devez renforcer la résistance et dire foutre tous les deux », a-t-il déclaré à Sky F1 dans un post -conférence de presse de qualification sprint.

« Le fait est qu’hier la voiture était testée et aujourd’hui, deux heures avant la course, nous avons appris que nous étions disqualifiés et c’est d’une certaine manière triste car il y a des procédures en Formule 1, il y a un certain modus operandi et un protocole que vous devez suivre.

« Nous avions une voiture qui n’enfreignait pas la réglementation de l’écart de 85 millimètres, nous avons échoué aux tests consécutifs par la plus petite des marges.

« Et dans le passé, cela aurait signifié le réparer, nous l’avons vu avec l’aileron arrière Red Bull le week-end dernier, nous avons eu de nombreux problèmes de planche de barge ou de gros échecs qui ont été reportés, car la FIA a nos dessins coupés, ils avait les ailes, nous voulions leur laisser l’aile pour qu’ils la coupent en mille morceaux.

« Nous n’avions pas le droit de regarder l’aile parce qu’elle était simplement endommagée pendant la séance de qualification, aucun de ces arguments n’a compté et pour être assez juste, les commissaires ont fait leur travail, nous avons échoué à ce test et leur argument doit être respecté.

« Et c’est pourquoi nous avons également décidé de ne pas faire appel de la décision, simplement pour ces raisons philosophiques si les stewards décident que vous devez le prendre au menton et que cela va dans les deux sens. »

Valtteri Bottas a donné un nouvel élan à Mercedes en piste en décrochant la pole pour le Grand Prix de Sao Paulo, en dépassant Max Verstappen au départ et en retenant le Néerlandais jusqu’à la fin.

Wolff s’est donc félicité de cette opportunité d’oublier la politique et de profiter de ces « 60 minutes géniales ».

« Parfois, après les plus grandes frustrations avec la Formule 1, vous voyez ces 60 minutes impressionnantes avec Valtteri totalement aux commandes de la course », a-t-il déclaré.

« Nous avions une super voiture, une bonne stratégie, une bonne vitesse en ligne droite et il était tout simplement brillant et ne laissait même pas l’autre gars fermer.

« Quant à Lewis, en revenant, il a fait 16 dépassements pour terminer cinquième et c’est certainement bien d’oublier la politique un instant et de simplement regarder de belles courses. »

Les dépassements n’ayant pas posé de problème pour Hamilton au sprint, ses perspectives s’annoncent désormais bien meilleures dimanche en partant de la 10e place.

Et tandis que Hamilton se prépare à sa prochaine mission de récupération, maintenant à 21 points de Verstappen au classement des pilotes, Wolff a confirmé que Bottas chercherait beaucoup à remporter la victoire depuis la pole.

« Je pense que nous avons une bonne voiture ici, nous avons parcouru plus de 23 tours et nous n’avons certainement pas souffert avec les pneus », a déclaré Wolff.

« Demain, c’est un match différent car il va être beaucoup plus chaud qu’avant, mais au moins c’est encourageant de voir que nous pouvons dépasser.

« Les ailes ont été vérifiées à nouveau aujourd’hui, elles allaient bien, et il [Hamilton] ne part pas de P20 mais il part de P10, et Valtteri est juste là depuis la pole et va certainement courir pour la victoire.

« Donc au moins plus encourageant qu’il n’y paraissait il y a 90 minutes. »