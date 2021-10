Le patron de Middlesbrough ravi après une victoire bien méritée alors qu’il salue le défenseur

Le manager de Middlesbrough, Neil Warnock, a fait l’éloge de son côté après leur victoire 2-0 contre Peterborough.

Sans but à la mi-temps, Boro l’a laissé en retard contre The Posh. Paddy McNair a ouvert le score sur penalty et Joshua Coburn, 18 ans, a doublé l’avance de son équipe pour assurer la victoire. Leur équipe blessée n’avait qu’un seul défenseur central disponible, mais s’est assurée que les points ne quittent pas le Riverside Stadium.

Le résultat contre Peterborough les hisse au 12e rang du championnat, remportant leurs deux derniers matchs à domicile.

S’adressant à Hartlepool Mail, Warnock a déclaré: «Je ne pouvais rien leur reprocher, chacun d’entre eux a été super.

« Ils savent tous qu’ils jouent hors de position, beaucoup d’entre eux de toute façon, nous n’avons rien d’autre alors je leur ai demandé de profiter de la bataille. »

Après une semaine difficile avec des blessures étant le point culminant malheureux, le patron de Boro a admis que ses options sont très limitées.

« En tant que manager, vous ne pouvez plus rien faire », a-t-il déclaré. « Il faut sortir l’équipe.

« Si nous avions été battus, nous ne pourrions pas nous plaindre de l’effort. L’effectif est décimé, c’est difficile. C’est la vie. »

Un peu plus de 19 500 fans étaient là pour voir l’équipe locale partir tard et Warnock n’a pas tardé à mentionner les fidèles de Boro.

Il a déclaré: «Je pensais que la foule était assez patiente aujourd’hui aussi.

« La majorité des fans le savent. Tout simplement, nous aurions pu avoir huit ou neuf points de plus cette saison avec un peu de chance. »

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

Bamba offre de la qualité à l’arrière

Le défenseur de Middlesbrough Sol Bamba a joué un rôle essentiel dans la victoire de son équipe contre Peterborough.

Avant le match, Boro avait huit joueurs seniors blessés ou suspendus. Cela a laissé Bamba comme le seul défenseur central pour le match.

Jouant trois à l’arrière, le joueur de 36 ans a été rejoint par les milieux de terrain Jonny Howson et Paddy McNair. Malgré leurs problèmes défensifs, la ligne arrière de fortune a assuré la quatrième feuille blanche de Boro de la saison.

« En première mi-temps, nous avons essayé d’apporter une touche supplémentaire, nous avons créé de belles occasions en deuxième mi-temps », a ajouté Warnock. « C’était une très bonne performance aujourd’hui, Sol Bamba était exceptionnel, Duncan Watmore, il a eu des crampes, ça ne me surprend pas non plus après son travail. »

LIRE LA SUITE: Le patron de Sheffield United cherche à miser sur la victoire alors que les sous-marins viennent à la rescousse