Le patron de Morrisons ne s’inquiète pas de la prise de contrôle du capital-investissement

in

Le chef de Morrisons, David Potts, a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec le rachat du supermarché par des sociétés de capital-investissement dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars.

Une guerre d’enchères de quatre mois a fait rage entre Clayton, Dubilier & Rice et Fortress, gonflant les offres de 230p par action en juin à 285p il y a quelques semaines.

Lorsque le Times lui a demandé s’il avait des réserves sur le rachat de l’entreprise Bradford, vieille de 122 ans, par des sociétés américaines, Potts a répondu : « Je n’en ai pas personnellement.

« Je pense que les déclarations d’intention sont complètes ; clairement, il y a une position d’enchère en cours et les ratios d’endettement semblent raisonnables », a-t-il poursuivi.

LIRE LA SUITE: Morrisons met fin à la guerre des enchères avec l’épreuve de force des enchères d’automne

Certains pensent que l’acheteur pourrait vendre un certain nombre de propriétés de Morrisons, ce qui, selon les analystes, est le seul moyen de générer un rendement décent.

Morrisons détient la plus grande proportion de propriétés franches des Big 4 épiciers cotés en bourse, avec environ 87 pour cent.

Cependant, Clayton, Dubilier & Rice et Fortress ont laissé entendre qu’ils ne s’attendaient pas à réaliser des ventes d’actifs substantielles.

Potts a également affirmé que la bataille de rachat n’avait pas été une distraction pour la direction du détaillant.

Plus tôt ce mois-ci, le panel des OPA a décidé que les offres répétées avaient créé une “grande incertitude” pour la société FTSE 100.

Une vente aux enchères, qui aura lieu en septembre ou au début du mois prochain, mettra fin à la guerre des enchères.

Une victoire de Clayton, Dubilier & Rice réunirait Potts avec Sir Terry Leahy, un conseiller principal du géant new-yorkais qui est désigné comme le nouveau président de Morrisons.

Les deux ont travaillé ensemble chez Tesco lorsque Leahy était directeur général de 1997 à 2011.

“Nous avons certainement apprécié de travailler ensemble pendant de nombreuses années et c’est une partie importante de nos deux histoires”, a déclaré Potts.

“Nous parlons de l’industrie et d’autres choses de temps en temps chaque année au cours des 35 dernières.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à son avenir, Potts a répondu : « Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose auquel je pense.

« Tout mon être est engagé dans la gestion de l’entreprise pendant une année assez difficile. »

Bien que la prise de contrôle ait fait grimper les actions en flèche, l’intérêt des investisseurs a été dégonflé hier par des données financières décevantes.

Les bénéfices avant impôts au cours des six mois précédant le 1er août ont chuté de 43,4% à 82 millions de livres sterling, entraînés par les coûts de Covid-19 et la perte de bénéfices des cafés, des plats à emporter et du carburant.

Les ventes à périmètre constant hors carburant ont reculé de 0,3 %.

Morrisons a également averti que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les hausses de prix entraîneraient une inflation au cours du second semestre.

Les aliments pour animaux de compagnie, les boissons gazeuses, l’eau et certains vins, chips et jus ont été touchés par des pénuries, a déclaré Potts.

Les actions de Morrisons ont légèrement baissé de près d’un centime à 291,5 pence.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Grocery Gazette