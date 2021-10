Le patron de Netflix dit qu’il a « merdé » à propos des retombées spéciales de Chappelle

Quelques heures à peine avant un débrayage prévu des travailleurs trans et alliés de Netflix à la suite des commentaires faits par Dave Chappelle dans une récente émission spéciale, le co-PDG Ted Sarandos a déclaré qu’il avait « fiqué » sur sa réponse aux employés face à l’indignation de l’entreprise.

Le spécial de Chappelle The Closer a fait ses débuts sur le service de streaming plus tôt ce mois-ci et a immédiatement été critiqué par les membres et alliés de la communauté LGBTQ + ainsi que par les employés de Netflix qui ont critiqué le spécial comme étant transphobe. Sarandos, pour sa part, a soutenu la spéciale, disant aux employés que Netflix n’autorisait pas sur son service les titres « conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne pensons pas que The Closer franchisse cette ligne ».

Dans une interview avec Variety publiée à la veille du débrayage prévu, l’exécutif de Netflix dit qu’il « aurait dû diriger avec beaucoup plus d’humanité » dans ses réponses internes à ses employés, bien qu’il continue de défendre le spécial au motif de « créatif liberté et expression artistique.

« J’aurais dû diriger avec beaucoup plus d’humanité. »

«Ce qui veut dire que j’avais un groupe d’employés qui ressentaient définitivement de la douleur et de la peine à cause d’une décision que nous avons prise. Et je pense que cela doit être reconnu dès le départ avant d’entrer dans les écrous et les boulons de quoi que ce soit », a déclaré Sarandos à la publication. « Je n’ai pas fait ça. Ce n’était pas caractéristique pour moi, et cela avançait rapidement et nous essayions de répondre à des questions vraiment spécifiques qui flottaient. Nous avons atterri avec des choses beaucoup plus générales et factuelles qui ne sont pas du tout exactes. »

Lorsqu’on lui a demandé de définir comment Netflix définit le discours de haine, Sarandos a déclaré que la société trace la ligne « sur quelque chose qui appellerait intentionnellement à blesser physiquement d’autres personnes ou même à supprimer les protections. Pour moi, l’intention de causer des dommages physiques franchit la ligne, c’est sûr. »

Séparément, Sarandos s’est entretenu avec The Hollywood Reporter – également pour une interview publiée mardi soir avant le débrayage prévu. Comme il l’a fait dans son interview avec Variety, Sarandos indique clairement qu’il s’en tient à la spéciale mais caractérise sa réponse aux critiques de The Closer comme une « communication interne très maladroite qui a été rendue publique ».

Dans les deux interviews, Sarandos dit qu’il a rencontré des employés de Netflix au sujet de leur position dans l’émission spéciale. Mais il réitère à plusieurs reprises à la fois que la société valorise fortement ce qu’il a qualifié d’« expression artistique » et ajoute que Netflix continuerait à défendre cette position dans le cadre de sa philosophie.

Sarandos s’est également entretenu avec d’autres publications, notamment Deadline et The Wall Street Journal. Ses commentaires restent, dans l’ensemble, les mêmes dans toutes ses conversations citées.