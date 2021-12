Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a « l’intention » d’attaquer Burnley par transfert à deux volets

Newcastle United a « l’intention » de signer au moins l’un des deux Burnley Ben Mee et James Tarkowski, selon un rapport.

Et les Magpies, qui appartiennent désormais à la riche propriété du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, sont prêts à offrir aux défenseurs des accords doubles. Après avoir remporté leur première victoire de la saison contre Burnley, Newcastle se prépare à porter un nouveau coup sur les Clarets en attirant l’un de leurs piliers défensifs.

Tarkowski a joué à St James ‘Park ce week-end, tandis que le capitaine Mee, 32 ans, a raté son match en raison d’une blessure à l’épaule.

Les deux joueurs sont en fin de contrat l’été prochain et peuvent partir en transferts gratuits. A moins bien sûr qu’elles soient vendues en janvier ou qu’elles signent de nouveaux deals.

Pendant ce temps, le patron de Burnley, Sean Dyche, a déclaré qu’il ne craignait pas de perdre la paire expérimentée.

« Il (Mee) est comme les autres en ce sens que nous restons ouverts d’esprit face à ces situations », a déclaré Dyche. « Dialogue entre le club et leurs agents.

« Alors oui, il comprend où c’est. »

Le Sun a affirmé que Newcastle regardait Mee. Tandis que le Rapport du Daily Mirror que les Magpies sont prêts à doubler les salaires de Mee et de Tarkowski dans le but de les attirer vers le nord.

On pense que la paire de Clarets est sur des offres de 50 000 £ par semaine, ce qui signifie que Newcastle est prêt à en faire des joueurs de 100 000 £ par semaine.

Le club prévoit de lourdes signatures sur les frais, les salaires et les primes dans le but d’en faire participer l’un d’entre eux. Ce serait un transfert à deux volets qui lèverait les espoirs de Newcastle, tout en ébranlant les espoirs de survie de Burnley.

Dyche et Burnley se battront désespérément pour s’assurer de ne pas perdre les deux joueurs le mois prochain. Newcastle a cependant « l’intention » de prendre des mesures dommageables.

Eddie Howe poursuit un nouveau défenseur central pour essayer de combler les lacunes à l’arrière. Et un autre nom dans le cadre est Sven Botman de Lille.

Manchester United a émergé comme des prétendants possibles après l’arrivée de Ralf Rangnick.

Alternative de Botman pour Newcastle

Un rapport publié ce week-end a suggéré que le tacticien allemand avait placé le Néerlandais sur une liste de souhaits de quatre défenseurs. Cependant, l’intérêt de Newcastle a maintenant été confirmé par des sources en Angleterre.

Et l’expert belge du football Sacha Tavolieri a confirmé ces affirmations. Il s’est rendu sur Twitter (via Sport Witness) pour suggérer que la starlette est » bel et bien » sur la » liste restreinte » à St James ‘Park.

Le défenseur central de 6 pieds 4 pouces a un «profil qu’ils aiment beaucoup pour cet hiver».

Cependant, Newcastle devrait payer une prime pour débarquer Botman. Le prix à payer pour le Néerlandais de 21 ans est d’environ 40 millions de livres sterling. C’est un chiffre qui n’est pas hors de portée pour le club et son âge signifie que son potentiel de vente est élevé.

Cependant, le fait que Botman puisse avoir besoin de temps pour s’adapter à la vie en Angleterre et s’adapter de la ligue française peut voir Howe dodu pour l’un des hommes de Burnley.

Leicester dans le cadre de Chelsea, cible de Newcastle alors que les éclaireurs « évaluent » les stars de la Serie A