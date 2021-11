Le patron de Nintendo qualifie le scandale Activision Blizzard de « détonnant et dérangeant »

Nintendo d’Amérique président Doug Bowser a rejoint PlayStation et Xbox patrons en condamnant Activision Blizzarden réponse au harcèlement sexuel et à la discrimination en cours qui ont pris d’assaut l’entreprise au cours des derniers mois.

Un e-mail interne de Nintendo of America (reçu par Fanbyte) révèle que Bowser a exprimé son inquiétude face à la situation chez Activision Blizzard.

« Avec vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise », a déclaré Bowser dans l’e-mail.

« Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo.

D’après l’e-mail, Nintendo a été « en contact avec Activision » et a pris des mesures tout en réfléchissant aux autres mesures à prendre. Aucune de ces actions n’a cependant été précisée. « Chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où tout le monde est respecté et traité sur un pied d’égalité, et où tous comprennent les conséquences de ne pas le faire », a poursuivi Bowser. Selon l’e-mail, Nintendo a travaillé avec l’ESA – une organisation de lobbying à laquelle appartiennent Nintendo et Activision Blizzard. Bowser a noté que Nintnedo travaille avec l’ESA pour « renforcer ses positions sur le harcèlement et les abus sur le lieu de travail ».

Les commentaires des patrons de Nintendo interviennent après que Phil Spencer de Xbox et Jim Ryan de PlayStation ont exposé leurs positions sur la question, condamnant tous deux la situation chez Activision Blizzard et la réponse de son conseil d’administration aux événements qui se sont produits jusqu’à présent.

Les « trois grands » ont maintenant un grand nombre de citations entre eux lorsqu’ils se réfèrent au scandale Activision Blizzard : Ryan est « découragé et franchement abasourdi », Spencer est « dérangé et profondément troublé » et, maintenant, Bowser est « affligé et perturbé. «

Kotick a récemment discuté de sa démission en tant que PDG d’Activision Blizzard, et la société a promis d’apporter quelques modifications à ses politiques sur le lieu de travail à la lumière des enquêtes en cours.