Le patron de Norwich City, Daniel Farke, accepte un nouveau contrat de quatre ans – Vital Football

L’entraîneur-chef allemand de Norwich City, Daniel Farke, a accepté une prolongation de contrat à long terme avec les Canaries, le maintenant à Carrow Road jusqu’à la fin de la campagne 2024/2025. Le joueur de 44 ans a guidé à deux reprises Norwich vers la promotion du championnat EFL, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à trouver de formule pour maintenir City en Premier League, connaissant une relégation immédiate à chaque fois. Cependant, Norwich a battu des records en 2020/21 pour remporter le deuxième niveau avec 97 points et le club a fait confiance à Farke pour continuer à développer l’équipe de manière attrayante et durable.

Après l’annonce de son nouveau contrat, Farke a déclaré qu’il était “incroyablement reconnaissant” pour la “confiance et le soutien” que lui témoignaient le directeur sportif du club, Stuart Webber, ainsi que l’actionnaire majoritaire du club, Delia Smith. Farke a décrit les Canaries comme un “club spécial” et a insisté sur le fait que son objectif principal était d’aider City à devenir “une équipe établie de Premier League”.

Depuis son arrivée à Norfolk en 2017, Farke a révolutionné l’approche du jeu de Norwich, à la fois sur et en dehors du terrain. Les Canaries jouent désormais un style de football fluide, basé sur la possession, qui est également de haute intensité. Il est affectueusement connu sous le nom de « Farkeball » à Norfolk. Farke demande à ses joueurs d’appuyer fort et de gagner le ballon en haut du terrain.

Selon une étude de l’UEFA sur les blessures dans les clubs d’élite publiée en 2013, la distance moyenne parcourue par les joueurs lors d’un match de football se situerait entre 10 000 et 11 000 mètres. Environ un quart de cette distance implique généralement des mouvements de haute intensité. Le style de jeu intense de Farke peut s’avérer fastidieux au cours des périodes les plus encombrées d’une saison, étant donné que la fatigue persisterait chez les joueurs jusqu’à 72 heures après un match. Lorsqu’il n’y a pas plus de trois jours pour récupérer entre les matchs, Norwich a été sensible aux blessures et n’a pas eu l’étincelle nécessaire pour concourir au plus haut niveau. Il est possible que Farke envisage d’adopter une approche plus patiente et réfléchie en 2021/22, avec un changement distinct dans la composition du milieu de terrain des Canaries.

De nouvelles recrues suggèrent un changement d’approche tactique par Farke

Dans les jours et les semaines qui ont suivi la dernière relégation de Norwich de la Premier League, il a été convenu entre Webber et Farke que l’équipe n’avait pas le physique nécessaire pour concourir au milieu du parc. L’équipe n’avait pas non plus la flexibilité nécessaire pour permettre à Farke d’apporter des modifications mineures mais efficaces en milieu de match pour épingler l’opposition. Entre Webber, Farke et le responsable du recrutement canarien Kieran Scott, le club a procédé au recrutement de cet été un peu différemment.

Après la vente record du club de 35 millions de livres sterling du meneur de jeu vedette Emi Buendia à Aston Villa, City dispose de fonds supplémentaires pour jouer avec pour remodeler son milieu de terrain. Le remplaçant de l’Argentin est l’as du Werder Brême, Milot Rashica. L’international kosovar est cependant loin d’être un échange à l’identique, avec son style mieux adapté à un style de jeu contre-attaquant. De plus, la signature du prêt de la starlette de Chelsea Billy Gilmour est un autre signe de tête vers un changement pour absorber la pression et contrer avec rapidité. L’international écossais est habile à basculer entre les phases défensives et offensives avec rythme.