Le PDG de retour de Paradox, Fredrik Wester, s’est excusé pour ce qu’il a qualifié de “comportement inapproprié” envers un membre du personnel.

Dans un fil de discussion sur Twitter, l’exécutif a déclaré que ce comportement s’était produit en 2018 lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise. Il n’y avait pas d’autres détails détaillant ce qui s’était réellement passé, mais Wester a déclaré qu’il s’était excusé auprès du membre du personnel peu de temps après l’incident dans le cadre d’un processus supervisé par Paradox HR.

L’exécutif a également déclaré que cet incident n’avait rien à voir avec son départ de son poste de PDG de Paradox en 2018.

“Je n’ai jamais eu l’intention de mettre quelqu’un mal à l’aise autour de moi, mais c’est toujours ce qui s’est passé, à mon grand regret”, a déclaré Wester.

“Après cet épisode, j’ai travaillé avec mon coach et mon mentor pour mieux comprendre l’impact de mon comportement et pour m’améliorer moi-même.”

Il a poursuivi: “Je comprends que cela rend ma cause moins crédible lorsqu’il s’agit de traiter ces problèmes en interne et ne sera donc pas directement impliqué, cela sera fait par les RH de Paradox avec une aide externe, mais bien sûr avec mon soutien total. si besoin.”

Wester a quitté Paradox en 2018 et a été remplacé par Ebba Ljungerud. Il revient au poste de PDG après son départ plus tôt ce mois-ci en raison de “points de vue divergents sur la stratégie de l’entreprise”.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72473/returning-paradox-boss-apologies-for-inappropriate-behavior-towards-employee-in-2018/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));