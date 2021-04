Le patron de Peaky Blinders rend un hommage touchant à la “ parfaite ” Helen McCrory ⋆ .

Le créateur de l’émission s’est ouvert après la mort d’Helen à l’âge de 52 ans (Photo: BBC)

Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, a rendu un hommage émouvant à Helen McCrory et a révélé l’inspiration derrière son personnage, tante Polly.

L’actrice est décédée à l’âge de 52 ans à la suite d’une bataille privée contre le cancer au début du mois.

Les hommages ont afflué pour la célèbre actrice, sa co-vedette de Peaky Blinders, Cillian Murphy, affirmant qu’il se sentait “ le cœur brisé de perdre un si cher ami ”.

Le créateur de Peaky Blinders, Steven, a maintenant partagé son propre message sincère et révélé les choses qui ont informé son personnage.

“Helen McCrory était à la fois la souveraine et la femme de chambre, royale et rebelle dans la même minute”, a-t-il déclaré au Radio Times.

“ Il y avait un regard qu’elle avait épinglé sur le mur, amusé et distant et arrêtant le temps. C’était un look qu’elle a utilisé pour encadrer le personnage de Polly Gray, de 2013 à 19.

L’actrice était connue pour sa brillante performance dans la série BBC (Photo: BBC)

“ Son premier moment en tant que Polly à l’écran a brisé toutes les idées préconçues sur ce à quoi une femme de son âge vivant à cette époque devrait ressembler et agir. ”

Steven a ensuite révélé l’inspiration derrière le personnage, en disant: “ J’ai basé le personnage de tante Polly sur de vraies femmes de la classe ouvrière avec lesquelles j’avais grandi: féroces, effrayantes, protectrices, drôles et toujours conscientes des absurdités de vie.

“ Helen était la personne idéale pour porter cet amalgame de femmes à l’écran dans une représentation incroyablement vivante. ”

Steven a ajouté: “ Loin des affaires, elle a rempli les pièces et éclairé les lieux avec sa personnalité, et je peux dire maintenant que son travail sur cette planète ne faisait que commencer.

Le casting de l’émission a rendu hommage à l’actrice plus tôt ce mois-ci (Photo: Peaky Blinders / Twitter)

Le réalisateur a également déclaré: “ Le public de Peaky Blinders est très sélectif, très particulier, et être pris dans son cœur est une véritable réussite. Les gens peuvent repérer la vraie chose, et c’est ce qu’était Helen. À l’écran, c’est ce qu’est Helen McCrory.

Cela vient après que les acteurs et l’équipe de la série aient rendu un doux hommage sur le plateau alors qu’ils continuaient à filmer la sixième série.

L’équipe a posté un message du plateau, avec un clap portant le visage d’Helen et entouré des mots «Repose en paix, Helen».

Ils ont écrit à côté: «Pour toujours faire partie de la famille Peaky Blinders.

Peaky Blinders est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

