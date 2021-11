Le patron de Pirelli F1 Mario Isola explique les défaillances soudaines de pneus au Qatar

Les équipes voulant tenter les one-stoppers pour ne pas « perdre de temps dans les stands » ont joué un rôle dans les crevaisons subies lors du Grand Prix du Qatar dimanche soir.

C’est du moins ce qu’affirme la première évaluation de Pirelli.

Valtteri Bottas, George Russell et Nicholas Latifi ont tous subi des crevaisons à l’avant gauche lors du grand prix de dimanche tandis que Lando Norris est entré dans les stands juste à temps.

Pour Bottas et les deux pilotes Williams, leurs pneus avaient tous plus de 30 tours lorsqu’ils ont eu leurs problèmes, mais ceux de Norris n’avaient été utilisés que depuis 23 tours.

Alors que Bottas pense que sa crevaison lui a coûté un podium, Norris dit que perdre des points aurait pu être le cadet de ses soucis.

« Ils devraient améliorer les pneus », a déclaré le pilote McLaren. « Comme, c’est dangereux pour nous en tant que pilotes, nous risquons beaucoup à chaque fois.

« Et si nous ne pouvons tout simplement pas conduire une Formule 1 sur le circuit, alors que pouvez-vous faire ? J’ai aimé 20 tours. Je n’ai même pas fait un très long relais. 20 tours, 25 tours, peu importe. Je devrais encore être capable de piloter le circuit.

Mais Mario Isola, le patron de Pirelli en F1, pense que les équipes portent une partie du blâme alors qu’elles tentaient d’organiser des courses à un seul arrêt, car les dépassements sont « difficiles » sur le circuit de Losail.

TOUR 33/57 Crevaison pour Valtteri Bottas ! Il retombe sur le terrain depuis P3 alors qu’il essaie de revenir aux stands 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

« [The] avant gauche [was affected] parce que c’est le pneu le plus sollicité mais je ne veux pas dire que cela a été causé par une énergie excessive ou quelque chose comme ça », a déclaré Isola à Sky Sports F1.

« Le premier élément que je peux partager avec vous est que tous les pneus étaient assez usés, près de 100 %. Nous avons des coupures sur les pneus qu’il faut comprendre si elles ont été causées avant la perte de pression ou après la perte de pression.

« Nous attendons les données de télémétrie des équipes. C’est un élément vraiment important pour comprendre si la perte de pression a été soudaine et [what] c’était le moment pour ça.

« Tous les pilotes ont pu retourner aux stands, ils ont donc perdu de la pression mais dans un temps suffisant pour contrôler la voiture et retourner aux stands. On voit beaucoup d’impacts à grande vitesse sur les trottoirs ici.

« Ce n’est pas un secret que [many teams] avait aussi des dommages au châssis, au plancher, aux ailes, et lorsqu’un pneu est usé, il est moins protégé des trottoirs, des gros chocs, des chocs à haute énergie. Ensuite, il peut arriver qu’ils commencent à perdre de la pression et que vous deviez soit changer le pneu, soit vous êtes à plat.

Lorsqu’on lui a demandé si les équipes avaient poussé les pneus plus longtemps qu’elles n’auraient dû, il a répondu : « Bien sûr, nous avons eu quelques équipes qui ont essayé une stratégie à un seul arrêt, car ici il est difficile de dépasser, elles ne voulaient pas perdre de temps dans le stand. .

« Mais la raison pour laquelle nous avons prédit une stratégie à deux arrêts était principalement due aux données sur l’usure des pneus que nous avons collectées vendredi, et l’usure à l’avant gauche était assez élevée. Ainsi, aujourd’hui par exemple, l’avant gauche et l’arrière gauche étaient tous les deux usés à 100 %. Mais la raison pour laquelle nous avons eu une crevaison juste à l’avant gauche doit être étudiée. »

Pirelli enquêtera sur la cause des pannes et partagera ces informations avec la FIA et les équipes.

« Nous allons faire une enquête et nous essayons de comprendre ce qui s’est passé », a ajouté Isola à Autosport.

« Clairement, avec un pneu usé et moins protégé contre les chocs, vous continuez à punir le pneu. Et puis c’était une coupure ?

« Hier, nous avons vu ce qui s’est passé avec l’aileron avant, nous avons eu plusieurs voitures endommagées par d’autres éléments comme le plancher, les ailes, le châssis. Nous ne voulons rien exclure.

« Quand vous perdez de la pression, parce qu’ils ont un carrossage, ils cassent l’épaulement intérieur, parce que vous poussez sur l’épaulement intérieur et vous cassez cette partie du pneu.

« N’importe quel petit débris, n’importe quel trottoir peut provoquer une petite crevaison, et perdre de l’air puis le pneu, lorsqu’il est cassé, n’est pas capable de supporter le niveau élevé d’énergie que ces voitures mettent sur les pneus.

« Nous devons comprendre pourquoi la perte de pression, nous devons donc enquêter sur ce qui s’est passé avant. »