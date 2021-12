Le patron de Pirelli F1, Mario Isola, explique les enjoliveurs à LED de McLaren

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola a révélé que les feux d’enjoliveur à LED testés par McLaren à Abu Dhabi peuvent être utilisés à de nombreuses fins.

Dans le cadre du passage de la Formule 1 aux pneus 18 pouces à partir de 2022, les enjoliveurs seront également de retour, et lors des tests de pneus d’après-saison à Abu Dhabi, McLaren nous a donné un aperçu potentiel de l’avenir de la série.

Lando Norris a roulé sur la piste pour un seul tour lancé avec des lumières LED ornant les enjoliveurs de sa voiture mule McLaren, la seule fois où ils ont été vus au cours des deux jours d’essai.

Et Isola a déclaré qu’à l’avenir, ils pourraient être utilisés pour afficher des messages, ce qui en ferait une plate-forme marketing.

« Il y avait une idée de mettre des LED dans les enjoliveurs, d’utiliser ces enjoliveurs également à des fins marketing, cela signifie que vous pouvez afficher n’importe quel type de message », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Mais clairement, il faut les tester, car les enjoliveurs sont aussi un élément qui pourrait déséquilibrer le pneu.

« C’est vraiment important que le pneu soit correctement équilibré, sinon ils commencent à avoir des vibrations. »

Les lumières pourraient cependant avoir un très large champ d’utilisation, a expliqué Isola, servant à de nombreuses fins aux équipes et à la F1.

« Quand tu t’adaptes à ça [LED light] appareil et que l’appareil fonctionne, vous pouvez faire ce que vous voulez », a-t-il confirmé.

« Vous pouvez afficher la position, vous pouvez afficher des logos, vous pouvez afficher le temps au tour en qualifications ou quelque chose comme ça. Il existe de nombreuses possibilités.

« Vous avez la technologie, il est donc facile de programmer ce que vous voulez afficher. »

Isola a poursuivi en expliquant que les enjoliveurs ont été modifiés par rapport à la conception initiale, après avoir découvert des difficultés pour la mécanique, ainsi que des problèmes d’équilibre du poids.

« L’année prochaine, les jantes seront standard pour tout le monde, les capteurs seront standard et les enjoliveurs seront standard », a déclaré Isola.

« La première version du couvre-jante était très proche de la jante, et nous avons eu deux problèmes. L’un était pour les mécaniciens dans les arrêts aux stands, car ils devaient mettre les doigts et démonter les pneus, et avec l’enjoliveur, ce n’était pas possible, ils ont donc dû le modifier.

« La seconde était que nous ne pouvions pas ajouter le poids équilibré à l’extérieur. C’est pourquoi si vous voyez la dernière version de l’enjoliveur, il y a une forme qui recouvre la jante, mais vous avez alors un pas de plus vers la jante qui est utile pour que les mécaniciens prennent le pneu et pour nous d’équilibrer le poids .

« Avec cette version finale, nous pouvons équilibrer le pneu lorsqu’il est équipé de la roue et de l’enjoliveur. Sinon, si vous ajoutez l’enjoliveur après l’équilibrage, cela peut poser problème.

Neuf des 10 équipes ont effectué deux jours d’essais sur les pneus 18 pouces à Abu Dhabi, et seule Williams a raté le deuxième jour car ils n’avaient pas de voiture mulet à utiliser pour les tests.