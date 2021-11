Le patron de PlayStation condamne Activision pour les nouvelles choquantes de Kotick

Image : Scott Olson / GI.biz / Kotaku (.)

Alors que le monde du jeu dans son ensemble réagit à la dernière vague d’allégations d’hier contre des hauts responsables d’Activision, y compris le champion du monde en titre de l’orgueil avant la chute, le PDG Bobby Kotick, le patron de PlayStation Jim Ryan a exprimé sa déception face à la réponse d’Activision. Dans un e-mail envoyé au personnel de PlayStation, Ryan a déclaré qu’il se sentait « découragé et franchement abasourdi ».

L’e-mail – que Ryan a probablement écrit sachant qu’il serait immédiatement divulgué à la presse – a le chef de PlayStation exprimant sa grave déception face à la réponse d’Activision aux révélations d’hier du Wall Street Journal. Jason Schreier de Bloomberg rapporte qu’il a vu l’e-mail, citant Ryan disant qu’il pense qu’Activision « n’a pas fait assez pour lutter contre une culture profondément enracinée de discrimination et de harcèlement ».

Apparemment, PlayStation « a tendu la main à Activision immédiatement après la publication de l’article pour exprimer notre profonde inquiétude », écrit Ryan, « et pour leur demander comment ils envisagent de répondre aux affirmations formulées dans l’article ». Il poursuit : « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. »

Cette réponse a commencé avec la décision extrêmement mal jugée de Kotick d’envoyer une vidéo au personnel d’Activision. Dans ce document, il leur a dit à quel point l’article du WSJ était épouvantable et à quel point il est merveilleux de travailler chez Activision, une entreprise dont la première femme à un poste de direction a démissionné il y a quelques semaines après à peine quelques mois de travail, à cause d’être « symbolisé, marginalisé et victime de discrimination ».

Cela a ensuite été suivi d’une déclaration publique tout aussi malavisée, dans laquelle Activision a eu l’audace franchement dérangée de s’appeler «le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif de l’industrie» des mois après que le procès en Californie ait décrit le suicide d’un employé.

Ensuite, juste au cas où cela ne suffirait pas, le conseil d’administration d’Activision a publié une déclaration. Dans ce document, ils ont répondu aux nouvelles allégations selon lesquelles Kotick était au courant de tous les problèmes liés au lieu de travail dont il avait précédemment déclaré n’avoir jamais entendu parler, en déclarant : « Le conseil d’administration reste convaincu que Bobby Kotick a traité de manière appropriée les problèmes liés au lieu de travail portés à son attention. »

Alors oui, Jim Ryan a certainement raison lorsqu’il dit qu’Activision « n’a pas fait assez pour lutter contre une culture profondément enracinée de discrimination et de harcèlement ». Mais cela soulève la question assez évidente : et maintenant ? Qu’est-ce que Sony ou PlayStation vont réellement faire, le cas échéant ?

À l’heure actuelle, la seule chose qui a du sens pour quiconque travaille en dessous du niveau de l’entreprise chez Activision est la pression exercée sur Kotick pour qu’il démissionne. Et la seule chose qui poussera son conseil d’administration et ses principaux actionnaires à y arriver est la menace financière. Il est clair que compter sur un iota de décence humaine de la part de quiconque parmi eux aurait dû être abandonné depuis longtemps.

Les mots de Ryan sont conçus pour ressembler à quelqu’un qui s’en fout de quelque chose, garanti d’atteindre la presse, mais sans être vu en train de faire délibérément une déclaration publique. C’est calculé, et sans doute inutile. Si Jim Ryan se soucie vraiment de l’échec lamentable de Kotick à démissionner, il doit a) l’appeler directement et b) à tout le moins insinuer des conséquences financières pour Activision Blizzard.

L’ensemble de l’industrie doit intervenir à ce stade et exiger la tête de Kotick. Il doit être tout à fait invraisemblable qu’il puisse conserver son poste. De toute évidence, le misérable a l’intention de surmonter cette tempête, d’espérer qu’elle passera et d’attendre que l’attention du monde passe à autre chose. Nous avons besoin de gens comme Jim Ryan pour empêcher que cela se produise, pas seulement en espérant une couverture positive et des félicitations de l’industrie par un courrier interne judicieusement divulgué.

Nous avons contacté Sony et Activision à propos de cette histoire, mais nous n’avons pas eu de réponse au moment de la publication.