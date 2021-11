Le patron de PlayStation, Jim Ryan, appelle Bobby Kotick à propos du scandale Activision Blizzard

PlayStation chef Jim Ryan est la dernière figure de l’industrie à critiquer le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, alors que la réponse du milliardaire aux allégations d’inconduite sexuelle et de harcèlement au studio continue d’aggraver les employés, les joueurs et les investisseurs.

Dans une lettre qui aurait été envoyée au personnel, Ryan a indiqué qu’il avait contacté Activision pour exprimer sa « profonde inquiétude » face au scandale en cours qui a frappé Activision Blizzard au cours des derniers mois.

Selon Jason Schreier de Bloomberg, Ryan a été invité à contacter l’entreprise à la suite d’un article du Wall Street Journal suggérant que le PDG d’Activsion Blizzard aurait été au courant des allégations contre l’entreprise depuis des années et aurait intentionnellement caché des cas de harcèlement sexuel au conseil d’administration.

Dans l’e-mail, Ryan a apparemment lié le rapport du WSJ et a noté qu’il (avec la direction de PlayStation) était « découragé et franchement abasourdi de lire [that Activision] n’a pas fait assez pour lutter contre une culture profondément enracinée de discrimination et de harcèlement. » Bloomberg rapporte que Ryan a envoyé l’e-mail à Kotick et à l’entreprise « immédiatement après le [WSJ] article a été publié ».

Ryan aurait déclaré au personnel de PlayStation que le détenteur de la plate-forme « [does] ne pas croire [Activision Blizzard’s] les déclarations de réponse traitent correctement de la situation » et que l’entreprise est désireuse d' »exprimer [its] profonde inquiétude et de leur demander comment ils envisagent de répondre aux affirmations formulées dans l’article. »

Étant donné que PlayStation et Activision Blizzard entretiennent une relation étroite (il y a eu des accords marketing pour Call of Duty, ainsi que des sorties exclusives chronométrées de jeux Activision sur la plate-forme), il n’est pas étonnant que PlayStation veuille mieux comprendre ce qui se fait en interne. pour régler ces problèmes.

Dans une déclaration plus tôt cette semaine, Activision Blizzard a émis une réfutation défensive du rapport du WSJ, affirmant qu’il « présente une vision trompeuse d’Activision Blizzard et de notre PDG ». Pour lutter contre les problèmes futurs de l’entreprise, Activision a l’intention de lutter contre les abus sur le lieu de travail et d’améliorer ses pratiques d’embauche.

Sony n’a publié aucune déclaration formelle sur la situation concernant Activision Blizzard (ni Nintendo ni Microsoft, d’ailleurs). Un groupe d’employés pour les travailleurs d’Activision Blizzard King, A Better ABK, a organisé un débrayage pour protester contre les nouvelles allégations et a appelé à la démission de Kotick. Un groupe d’actionnaires d’Activision Blizzard a également demandé la démission de Kotick.