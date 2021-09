Le patron de Porto identifie les «faiblesses qui existent» de Liverpool dans le choc de CL

in

Le patron de Porto, Sergio Conceicao, insiste sur le fait que son équipe cherchera à cibler les faiblesses de Liverpool alors qu’elle vise à niveler le déséquilibre auquel elle est confrontée sur et en dehors du terrain mardi soir.

Les deux dernières rencontres de Ligue des champions entre les clubs, en 2018 et 2019, ont vu l’équipe de Primeira Liga encaisser 11 buts et n’en marquer qu’un après avoir perdu les matches à domicile 5-0 et 4-1.

Conceicao a déclaré que peu de choses avaient changé chez Jurgen Klopp Liverpool équipe, sa propre équipe a subi des changements importants.

“Si nous regardons l’expérience de Liverpool, depuis 2019, ils ont perdu (Dejan) Lovren et (Georginio) Wijnaldum”, a-t-il déclaré. « Il nous restait trois : (Jesus Manuel) Corona, Otavio et Bruno Costa.

« Cette expérience et le fait qu’ils restent ensemble sont très importants dans une compétition comme celle-ci.

« Nous pouvons mettre en évidence de nombreuses différences théoriques. Le fait que notre budget représente 20 ou 30 % de celui de Liverpool. Mais cela n’entrera pas en jeu demain.

«Ce qui entre en jeu, c’est la préparation du match. La stratégie que nous définissons et la manière dont nous allons nous organiser.

« Nous devons être aussi compétitifs que Liverpool, un adversaire qui, pour moi, est la meilleure équipe du monde à certains moments du jeu – et je n’exagère pas la valeur de Liverpool.

“C’est à nous de contrer le pouvoir de cet adversaire et d’exposer certaines de ses faiblesses, car elles existent aussi.”

Klopp dévoile trois nouveaux capitaines de Liverpool

Pendant ce temps, le comité des joueurs très respecté de Liverpool a été étendu à six cette saison, a déclaré Jurgen Klopp.

Klopp a été interrogé sur son comité d’origine lors de sa conférence de presse lundi avant le déplacement de mardi à Porto en Ligue des champions.

Jordan Henderson et le vice-skipper James Milner ont été rejoints par Virgil van Dijk et depuis son départ Gini Wijnaldum.

Mais Klopp a expliqué qu’il avait décidé d’augmenter le nombre de personnalités respectées dans son équipe car un certain nombre d’entre elles, sinon toutes, étaient portées disparues à plusieurs reprises la saison dernière.

Van Dijk et Henderson ont subi des blessures, tandis que Milner est à la périphérie de l’équipe première.

Maintenant, bien que Klopp, qui semblait réticent à divulguer la nouvelle, a révélé que les joueurs des Reds avaient voté pour trois autres titulaires.

Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson et Alisson ont tous été élevés, aux côtés du trio existant.

Klopp a déclaré: «Nous avions trois capitaines à Hendo, Milly, Virg et les joueurs ont voté pour trois autres.

« Donc, cela a été remporté par Trent, Robbo et Alisson Becker.

« C’était juste que de temps en temps l’année dernière avec le nombre de blessures que nous avions, nous n’avions personne de disponible du comité des joueurs sur le terrain.

“C’est pourquoi j’ai décidé d’augmenter le groupe à six.”

