Le patron de Prem en course, mais le favori émerge alors que Barcelone limoge Koeman

Barcelone a finalement mis fin au règne misérable de Ronald Koeman en tant que manager après la défaite de mercredi face au Rayo Vallecano les a laissés neuvièmes de la Liga.

Le Néerlandais de 58 ans a vécu l’une des périodes les plus mouvementées de son histoire. Et bien que la défaite soit leur quatrième en six matchs – y compris la défaite du Clasico contre le Real Madrid ce week-end – il est sous pression depuis plusieurs mois. En effet, on se souviendra peut-être mieux de son règne pour le fait que les problèmes financiers du club les ont forcés à laisser Lionel Messi partir pour un transfert gratuit.

Dans un rapport, Barcelone a rapidement confirmé sa sortie après que la défaite contre Vallecano leur ait laissé six points du sommet.

« Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première », indique un communiqué officiel du club.

« Le président du club, Joan Laporta, l’a informé de la décision après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman fera ses adieux à l’équipe jeudi à la Ciutat Esportiva.

« Le FC Barcelone tient à le remercier pour ses services rendus au club et lui souhaite le meilleur dans sa carrière professionnelle. »

Koeman a connu un énorme succès en tant que joueur au Camp Nou. En effet, il a remporté quatre titres de Liga et la Coupe d’Europe lors d’une période chargée de trophées au début des années 1990.

L’attrait de retourner dans son ancien club s’est avéré trop fort en août 2020. En tant que tel, le Néerlandais a quitté son poste de patron des Pays-Bas pour effectuer un retour choc.

Cependant, il s’est rarement révélé populaire auprès des fans ou des joueurs. En effet, l’un de ceux – Miralem Pjanic – s’est souvent prononcé contre Koeman.

Une première campagne mouvementée a vu le Barça remporter la Copa del Rey la saison dernière. Cependant, ils n’ont pu terminer que troisième de la Liga après avoir également perdu lourdement contre le Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mais c’est leur forme cette saison qui allait coûter cher. La défaite contre Vallecano était leur cinquième de la saison. Les défaites catastrophiques en Ligue des champions contre Benfica et le Bayern Munich les placent également troisièmes du groupe E.

Xavi Hernandez le favori de Barcelone

Le premier favori pour succéder à Koeman sur la sellette est l’ancien milieu de terrain Xavi Hernandez. Il était fortement lié au rôle avant que Koeman ne prenne ses fonctions, mais a expliqué à AS pourquoi il voulait rester avec le club actuel de la Qatar Stars League, Al Sadd.

Ils sont actuellement sur une série de 34 matchs sans défaite.

Le deuxième favori pour le poste est le patron belge Roberto Martinez, né dans la région catalane. Il s’est taillé une solide réputation dans le jeu après son passage à la tête des Diables rouges. Il a également remporté la FA Cup avec Wigan Athletic.

Andrea Pirlo, sans manager, est le suivant après la fin de son mandat à la Juventus après une seule saison. Il peut cependant être considéré comme une nomination risquée.

Une décision plus ambitieuse serait pour le patron de Leicester, Brendan Rodgers. L’Irlandais du Nord est bien considéré par le conseil d’administration de Barcelone et serait à l’étude.

Cependant, son long contrat avec le King Power, qui le lie aux Foxes jusqu’en 2025, ainsi que la situation financière sombre de Barcelone, signifient que tout mouvement – ​​à ce stade – semble peu probable.

