Le patron de Renault, Luca de Meo, reste réaliste sur le «plan El» d’Alpine

Le PDG de Renault, Luca de Meo, a déclaré que « El Plan » pour Alpine consiste à les envoyer au sommet de la F1, mais pas la saison prochaine.

Mentionné pour la première fois de manière comique par Fernando Alonso cette saison, « El Plan » est devenu en quelque sorte une machine à sous, et lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison, l’expression a même trouvé son chemin à l’arrière de l’Alpine A521.

Quant à ce que cela signifie réellement, eh bien Alpine veut sortir du peloton du milieu de terrain et se battre en tête de la grille de F1, une position où ils ne se sont pas retrouvés régulièrement depuis l’époque de Renault au milieu des années 2000.

De nouvelles réglementations sont en route pour 2022, donc la perspective de changements majeurs couplée au plafond budgétaire qui est maintenant en jeu, signifie que les équipes de milieu de terrain ont une chance de faire un pas de géant dans la hiérarchie.

Cependant, de Meo a déclaré que le plan était qu’Alpine soit prétendante au titre d’ici trois à cinq ans, pas dès la saison prochaine.

S’adressant à AS et Marca, de Meo a déclaré: « Si vous voulez parler du plan, je vous dis que nous avons trois à cinq ans pour devenir compétitifs, pour pouvoir gagner des courses régulièrement et finalement remporter un championnat du monde. .

« C’est l’objectif de tout le monde, bien sûr – Aston Martin, Ferrari, Red Bull. Au final, tout le monde veut gagner, et nous aussi, nous rêvons ici de gagner un jour un championnat.

«Mais c’est si difficile, et nos concurrents sont si bons, qu’on ne sait jamais. Ce n’est pas quelque chose que vous mettez dans une calculatrice et obtenez un résultat. Cela dépendra de beaucoup de choses.

« Il est clair que nous avons un engagement à long terme dans cette catégorie et l’ambition d’être compétitif.

« Et je pense qu’il est possible que dans quelques années, nous soyons parmi les meilleurs, pour parfois gagner, parfois avoir des problèmes, à d’autres moments être sur le podium.

« Mais la position de Renault n’est pas d’être au milieu, nous voulons être plus haut. Je ne peux pas dire quand, car alors vous direz « De Meo dit que nous allons gagner le championnat en 2023 », et si nous ne le faisons pas, nous sommes inutiles.

« La chose importante est d’avoir l’attitude de vouloir être dans ce sport – vouloir investir dans ce sport. »