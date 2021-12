Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’industrie aéronautique a subi un trafic record. Maintenant, avec la montée en puissance de la variante Omicron qui cherche à provoquer une baisse de dix pour cent du nombre de passagers de Ryanair, le patron de la compagnie aérienne Michael O’Leary a sauvagement ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid.

M. O’Leary a insisté sur le fait que seules les personnes vaccinées contre Covid devraient être autorisées à prendre des vols, et celles qui refusaient étaient des « idiots ».

Il a déclaré : « Je ne pense pas que les gouvernements devraient permettre à ces personnes qui ne sont pas vaccinées d’aller infecter tout le monde.

« Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne devriez pas être autorisé à entrer à l’hôpital, vous ne devriez pas être autorisé à prendre l’avion, vous ne devriez pas être autorisé à monter dans le métro de Londres et vous ne devriez pas être autorisé à entrer dans le supermarché local ou votre pharmacie non plus.

«Vous pouvez vous asseoir à la maison et vous savez, recevoir vos livraisons de médicaments et de nourriture.

« Mais vous ne devriez pas, vous savez, aller travailler ou prendre les transports en commun à moins d’avoir un certificat de vaccination. »

Parlant des anti-vaccins, il a déclaré : « Nous reconnaissons le droit de chacun de décider de ne pas se faire vacciner si vous le souhaitez.

« Si vous vous opposez personnellement à la vaccination, car il s’agit d’un énorme complot entre le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques ; outre le fait que vous seriez manifestement un idiot, nous respectons votre droit d’être un idiot. »

Depuis le début du déploiement du vaccin en décembre 2020, 51 393 664 premières doses, 46 923 788 secondes doses et 26 338 651 doses de rappel ont été administrées.

Selon les données du gouvernement, 89,4 pour cent des plus de 12 ans ont reçu une dose, 81,6 pour cent en ont eu deux et 45,8 pour cent ont eu un rappel.

LIRE LA SUITE: Les craintes de verrouillage au Royaume-Uni grandissent – ​​Boris déclenche une réunion d’urgence du Cabinet

S’adressant au Telegraph, cependant, M. O’Leary a mis en doute que les vaccins obligatoires seraient une politique viable.

Dans une interview avec le point de vente, M. O’Leary a déclaré: « C’est une violation de vos libertés civiles.

«Mais vous rendez simplement la vie si difficile. Ou [make it that] il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire à moins de vous faire vacciner.

M. O’Leary a également déclaré que la montée en puissance d’Omicron signifie que Ryanair s’attend à 1 million de passagers de moins en décembre.

Il a ajouté: « S’il y a une incertitude persistante à Noël sur de nouvelles restrictions ou une sorte de restrictions supplémentaires, alors janvier sera faible et les réservations à terme à Pâques et l’été prochain seront faibles – nous ne savons donc tout simplement pas. »

A NE PAS MANQUER

Cela survient après que Ryanair se soit moqué de Boris Johnson sur les médias sociaux sur les rapports des fêtes de Noël organisées par des responsables pendant les restrictions de Covid en décembre dernier.

Le 8 décembre, Ryanair a partagé son premier mème mettant en vedette le Premier ministre où il est apparu dans une vidéo de campagne sur le thème de Love Actually.

Avec la légende « p *** take réellement », la compagnie aérienne s’est moquée des prétendues fêtes de M. Johnson à Downing Street.

Le 13 décembre, la compagnie aérienne a publié une parodie des niveaux d’alerte Covid comparant les étapes de l’épidémie avec les niveaux de fête de Downing Street.

Cela survient également après que le directeur général de Ryanair, Eddie Wilson, a signé une lettre avec d’autres compagnies aériennes concernant la réponse du gouvernement à Covid.

Il disait : « En tant que dirigeants des compagnies aériennes britanniques, nous sommes profondément préoccupés par l’approche désordonnée et disproportionnée du gouvernement concernant les restrictions de voyage à la suite de l’émergence de la variante omicron.

« Bien que nous reconnaissions pleinement la nécessité de prendre des mesures pour contenir l’impact initial de la variante omicron, les voyages ont été distingués avec l’introduction de restrictions disproportionnées.

«En outre, les tests avant le départ et à l’arrivée ajoutent clairement très peu de valeur à notre protection Covid, mais perturbent inutilement Noël pour les familles ainsi que les entreprises tout en endommageant gravement l’industrie du voyage au Royaume-Uni. «