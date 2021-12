Le patron de SEBI signale aux investisseurs existants l’utilisation des introductions en bourse sur Internet du nouvel âge comme fenêtre de sortie et réfléchit à la réglementation

Le président de SEBI, Ajay Tyagi, a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant les sociétés Internet nouvellement cotées utilisant des introductions en bourse pour fournir des sorties aux investisseurs existants, ajoutant qu’elle modifierait bientôt les réglementations pour la cotation de ces entreprises du nouvel âge.

Le président de SEBI, Ajay Tyagi, a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant les sociétés Internet nouvellement cotées utilisant des introductions en bourse pour fournir des sorties aux investisseurs existants, ajoutant qu’elle modifierait bientôt les réglementations pour la cotation de ces entreprises du nouvel âge. « Récemment, il y a eu une tendance croissante d’entreprises technologiques du nouvel âge, également connues sous le nom de sociétés de croissance, à sortir avec leurs introductions en bourse », a déclaré Ajay Tyagi, président du Securities and Exchange Board of India (SEBI), lors d’un événement. « Ces entreprises accèdent aux marchés des capitaux à la fois pour offrir une sortie aux investisseurs existants et pour financer leurs ambitions de croissance. Ces entreprises non traditionnelles présentent des défis réglementaires supplémentaires », a ajouté Tyagi.

En 2021, les bourses indiennes se classaient 7e en termes de nombre d’introductions en bourse et 8e en termes de produits d’introduction en bourse dans le monde, a déclaré Tyagi, ajoutant que la participation des investisseurs de détail a été multipliée par sept cette année pour atteindre 5,43 crores en novembre de cette année par rapport à 2019. Cette année, les observateurs du marché ont assisté à un boom de l’offre publique initiale (IPO) avec un nombre record d’entreprises technologiques telles que Paytm, Zomato, Nykaa et Policybazaar qui ont été cotées, et Oyo et Snapdeal ont déposé des IPO. Les cotations à succès ont également montré que certains investisseurs existants quittaient leurs participations au moment de la cotation.

Tyagi a également souligné la nécessité de modifier les réglementations pour ces entreprises technologiques du nouvel âge qui ont un modèle commercial très différent de celui des entreprises cotées traditionnellement. Il a appelé les banquiers d’affaires qui facilitent le processus d’introduction en bourse à garantir l’équité des prix. « Une tarification appropriée de l’émission est un aspect crucial. Un juste équilibre entre les aspirations des émetteurs et les intérêts des investisseurs est requis. Les banquiers d’affaires doivent s’engager avec un ensemble plus large d’investisseurs potentiels », a ajouté Tyagi.

