Le patron de Séville, Julen Lopetegui, rejette l’offre « vertigineuse » de devenir le nouveau manager de Tottenham alors que la recherche d’un remplaçant permanent de Jose Mourinho se poursuit

Julen Lopetegui a rejeté une offre ” vertigineuse ” pour devenir le nouveau manager de Tottenham, a déclaré le président de Séville, Jose Castro.

Les Spurs ont eu des entretiens infructueux avec Antonio Conte, Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso ces dernières semaines alors que leur recherche d’un successeur permanent à Jose Mourinho se poursuit.

Lopetegui a relancé sa carrière avec Séville après un passage raté avec le Real Madrid

L’entraîneur-chef de Séville est le dernier nom à être lié au poste de Tottenham après que l’Espagnol l’ait guidé vers une impressionnante quatrième place en Liga la saison dernière.

Et le chef de Séville, Castro, affirme que Lopetegui a refusé la possibilité de rejoindre les Londoniens du nord.

Il a déclaré à la radio espagnole Cadena SER : « Julen m’a appelé et m’a dit. Il a dit qu’il avait reçu des offres qu’il n’avait pas écoutées en plus d’une vertigineuse de Tottenham.

« Mais il a dit qu’il n’oubliait pas les choses et qu’il était très motivé ici. Nous avons cru et croyons en lui, en lui accordant une prolongation de contrat de deux ans, et je suis sûr qu’il apportera beaucoup plus au club.

« Vous voyez ses capacités et son leadership tous les jours.

“Certains entraîneurs sont plus motivés par des facteurs économiques, mais Julen est très clair qu’il est heureux ici et il a même dit qu’il serait très difficile de trouver un meilleur endroit pour travailler qu’ici.”

Lopetegui est l’un des nombreux noms liés au poste vacant de Tottenham

Plus tôt cette semaine, le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé que Tottenham était en pourparlers «secrets» avec cinq managers différents.

Il a déclaré : « Ils sont en contact avec de nombreux managers et essaient de garder le secret.

« Ils ont parlé à cinq managers différents la semaine dernière. Par exemple, je suis sûr qu’ils ont contacté Ernesto Valverde vendredi.

« Ils discutaient aussi avec Ralf Rangnick, [Erik] Ten Hag a toujours été là mais ce n’est pas facile, on me dit que l’Ajax est convaincu qu’il reste.

“Ils ont de nombreux managers sur la liste et je pense qu’ils prendront une décision cette semaine.”