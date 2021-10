Le patron de Sheffield mercredi désireux que son équipe améliore les niveaux de cohérence

Le manager de Sheffield Wednesday, Darren Moore, espère que son équipe pourra relancer sa victoire contre Bolton le week-end dernier.

Battre les hommes de Ian Evatt 1-0 à Hillsborough, le mercredi Le début de la vie dans League One a été très incohérent.

Actuellement neuvièmes au classement, les Owls n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs de championnat.

S’adressant au Star, Moore a déclaré : « Bolton est une excellente équipe et c’est d’autant plus gratifiant d’obtenir trois points d’eux, mais nous ne le savourons pas trop et nous avons une autre rencontre passionnante samedi.

Les Owls se rendront à l’AFC Wimbledon ce week-end et une victoire à Londres signifierait qu’ils remporteront deux victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis août.

L’équipe locale est actuellement sur une série de quatre matchs sans victoire, mais ce sera toujours un test difficile pour les hommes de Moore.

« Nous jouons contre des adversaires qui veulent arrêter ce que nous voulons faire », a déclaré Moore. « Parfois, les jeux sont différents.

« Nous avons vu différents matchs cette saison, nous avons marqué le but et étions déterminés et nous avons très bien joué et obtenu trois points. »

Après un relégation dramatique de la dernière journée contre le comté de Derby, mercredi a eu une refonte complète en été.

Mais amener 14 nouveaux visages frais signifie que Moore coupe et change constamment son équipe pour essayer de trouver ses onze meilleurs.

Moore a déclaré: «Nous avons changé de forme et de formation et nous avons vu dans les poches des performances exceptionnelles d’individus.

« Et puis, il y a des moments où nous avons dû nous effondrer. Nous avons vu tous ces aspects. C’est ce qui arrive quand on forme une nouvelle équipe.

Une victoire contre les Dons pourrait voir les Owls remonter dans les places des play-offs.

