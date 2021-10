Le patron de Sheffield United cherche à miser sur la victoire alors que le sous-marin vient à la rescousse

Le manager de Sheffield United, Slavisa Jokanovic, espère que son équipe pourra continuer à gagner des matchs après une énorme victoire 2-1 contre Stoke.

Concédant au début de la seconde mi-temps, Jokanovic a répondu en faisant venir Lys Mousset et David McGoldrick. Les deux attaquants ont inscrit leurs premiers buts de la campagne, ce dernier marquant tard.

La victoire pour Uni signifie qu’ils ont maintenant cinq matches de championnat sans défaite à Bramall Lane – en ont remporté quatre.

S’adressant à Yorkshire Live, Jokanovic a déclaré: « 85% du temps où nous étions en contrôle, nous étions un peu à plat après le but, mais je pense que nous jouons avec suffisamment de cerveau pour déplacer le ballon et trouver les espaces pour la victoire et nous avons été patients.

« Nous avons eu 10 minutes où nous étions à plat et ne savions pas ce que nous faisions mais c’est une énorme victoire et un coup de pouce pour nous. »

L’équipe locale sortait d’une défaite malheureuse 2-1 à l’extérieur à Bournemouth avant la trêve internationale.

« Nous ne méritions pas une défaite la dernière fois contre une équipe de haut niveau à Bournemouth », a ajouté Jokanovic. « Nous avons beaucoup créé et été beaucoup punis dans les matchs, mais nous avons de l’énergie et de la confiance pour jouer le jeu dans la bonne direction. »

« Cela peut être un coup de pouce très important pour nous contre l’une des meilleures équipes du championnat. »

Les Blades grimpent maintenant au 13e rang de la ligue alors qu’ils accueillent Millwall mardi prochain.

Mousset et McGoldrick sauvent Blades

Les super remplaçants Lys Mousset et David McGoldrick ont ​​assuré que leur équipe prendrait les trois points samedi.

Présent pour la deuxième fois seulement cette saison, Mousset a ouvert son compte pour la campagne pour égaliser les scores. Son partenaire de frappe, McGoldrick était alors sur place pour assurer la victoire des Blades.

« McGoldrick et Mousset marquent les buts, nous avons essayé de trouver un peu plus d’énergie, nous sentions que nous manquions d’un peu de puissance et d’énergie et ils ont participé à cette victoire », a déclaré Jokanovic.

« La participation du banc est importante. »

Jokanovic fait face à un casse-tête de sélection chaque semaine car il a cinq attaquants disponibles, qui sont tous de qualité au niveau du championnat.

« Il s’agit d’équilibrer l’équipe, je dois faire ce que je pense être le mieux pour nous », a déclaré Jokanovic.

« Je dois commencer avec 11 et mettre les gens sur le banc et tout le monde doit contribuer et je suis heureux qu’ils aient participé, mais tout le monde, même s’il n’est pas sur le terrain, il est important d’avoir l’esprit brillant et d’être prêt. »

