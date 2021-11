Le patron de Skyrim, Todd Howard, s’est fait troller durement par son fils à propos de Elder Scrolls 6

Le patron de Bethesda, Todd Howard, a organisé une AMA sur Reddit aujourd’hui, où il a parlé de nombreux sujets, dont Starfield, l’émission télévisée Fallout et comment son propre fils l’a trollé à propos de The Elder Scrolls VI. L’AMA complète vaut bien un coup d’œil, et nous sortons quelques points clés de ce qu’il a dit ici.

Pour l’émission télévisée Fallout, Howard a déclaré qu’il « avançait » chez Amazon. Il a dit qu’il était « vraiment excité » de travailler dessus aux côtés de Jonathan Nolan et Lisa Joy, mais il n’avait rien d’autre à partager.

Howard a également parlé de Fallout 76, le jeu multijoueur en ligne qui a connu des difficultés au lancement mais qui est depuis devenu un succès. Howard a admis que, « Nous avons laissé tomber les gens. » Mais il a ajouté que le studio avait pu apprendre de ses faux pas et qu’aujourd’hui, Fallout 76 est l’un des jeux les plus populaires de Bethesda et compte 11 millions de joueurs. « Cela a fait de nous de bien meilleurs développeurs à la fin », a-t-il déclaré.

Dans un autre message, Howard a déclaré que Bethesda prévoyait de présenter Starfield à un moment donné de l’été 2022, ce qui ferait de l’E3 2022 un candidat probable. On lui a demandé si Starfield élèverait la barre dans l’espace RPG comme Skyrim l’a fait il y a des années. « Nous préférons simplement le montrer, ce qui devrait être l’été prochain. Nous sommes satisfaits des progrès que nous avons pu faire, dont certains sont visibles dans la bande-annonce tournée dans le jeu », a expliqué Howard.

The Elder Scrolls VI est un autre des prochains jeux attendus de Bethesda. Howard a dit qu’il comprend que les gens veulent en savoir plus, et cela inclut son propre fils. « Nous savons que l’attente est longue, nous sommes avec vous. Pour la fête des pères cette année, mon fils m’a donné une carte qui disait : ‘Tu es un papa incroyable, mais où est TES6 ?' », a déclaré Howard.

Dans d’autres nouvelles, Howard a récemment discuté de son implication dans le nouveau jeu Indiana Jones, a révélé qu’il avait des idées pour Fallout 5 et a brièvement discuté de The Elder Scrolls 6.

La prochaine grande sortie de Bethesda est Skyrim Anniversary Edition, qui sera lancée à l’occasion du 10e anniversaire du jeu, le 11 novembre.