Le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, déclare que devenir une légende du club n’est “pas intéressant” pour les joueurs alors qu’il décrit les frustrations contractuelles au milieu des rumeurs de transfert de Danny Ings et Jannik Vestergaard

Ralph Hasenhuttl a décrit ses frustrations face au renouvellement des contrats des joueurs et a admis que devenir une légende du club n’était “plus intéressant” pour certains.

Southampton repousse les intérêts de transfert d’un certain nombre de ses joueurs vedettes cet été.

Hasenhuttl veut plus de signatures cet été

Les Saints sont dans une position difficile avec Danny Ings et Jannik Verstergaard qui entrent dans la dernière année de leurs contrats.

Ings a jusqu’à présent refusé de signer une prolongation, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de son histoire, au milieu de liens avec ses rivaux de Premier League.

James Ward-Prowse est également recherché par Aston Villa, qui a déjà vu une offre de 25 millions de livres rejetée.

Le patron de Southampton a parlé à Sam Matterface de talkSPORT de la difficulté de prolonger les contrats en ce moment.

La spéculation continue d’entourer l’avenir d’Ings

Il a déclaré: «Il devient de plus en plus difficile ces jours-ci de prolonger les contrats avec les joueurs. Vous pouvez voir ceci.

« L’ensemble du système pour moi ne fonctionne pas comme il devrait le faire, pour moi.

« Pendant ce temps, les joueurs spéculent pour être des transferts gratuits et peuvent ensuite aller où ils veulent.

“La question est de savoir s’ils font un meilleur pas en avant ou ont-ils la chance d’aller dans un grand club et je peux comprendre cela.

«Pour les petits clubs, c’est un problème car nous avons payé beaucoup d’argent de transfert. Pour Ings, nous avons payé beaucoup d’argent, pour Vestergaard nous l’avons fait aussi.

«Pour le moment, prolonger les contrats est assez difficile avec les joueurs.

«Ils ne sont parfois pas intéressés de rester longtemps dans un club ou de partir très longtemps avec un club.

Vestergaard entre dans la dernière année de son contrat

“Les temps ont changé. Devenir une légende dans un club n’est plus très intéressant parfois pour les joueurs.

“Ce n’est pas bon pour le football, mais c’est le marché et nous devons aussi jouer le jeu comme les autres clubs.

“Nous avons des joueurs ici qui veulent vraiment être avec nous et qui veulent jouer avec nous.”

Interrogé spécifiquement sur le dernier avec Ings, Hasenhuttl a déclaré: «Le dernier est le plus ancien. Il est toujours avec nous. Il est toujours notre joueur et a un an de plus sur son contrat.

Jusqu’à présent, les Saints ont signé Romain Perraud en remplacement de Ryan Bertrand tandis que Theo Walcott a rejoint un transfert gratuit.

Hasenhuttl veut encore plus de noms à travers la porte avant que la fenêtre ne se ferme.

Il a ajouté : « Défensivement, nous devons encore faire quelque chose. L’offense – j’ai encore assez d’alternatives.

“Quelques joueurs blessés nous ont coûté en deuxième moitié de saison parce que nous n’avions pas la profondeur dans l’équipe.

“Cela doit changer cette saison.”

