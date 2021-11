Le patron de Stoke City, O’Neill, soutient un jeune talentueux avant la convocation internationale

Michael O’Neill pense que la convocation de Jacob Brown dans l’équipe écossaise pour la prochaine pause internationale ne fera que l’aider à poursuivre son développement.

Brown, 23 ans, a impressionné pour Stoke cette saison en marquant quatre buts et en aidant cinq autres. La forme du jeune lui a valu d’être appelé pour l’Écosse avant leurs matches contre la Moldavie et le Danemark. O’Neill pense que l’expérience ne fera qu’aider l’attaquant à s’améliorer en tant que joueur.

S’adressant à StokeOnTrent en direct, le patron des Potters a déclaré : « C’est super pour Jacob. Cela montre les progrès qu’il a accomplis depuis son arrivée au club.

« J’ai déjà eu une conversation avec Steve Clarke à son sujet. Je savais qu’ils l’avaient observé, je pense que c’est génial pour lui de s’impliquer.

« Particulièrement juste être autour de l’équipe et s’y habituer est un point positif. Autant que je sache, il n’a jamais eu cette expérience d’être à l’extérieur avec une équipe internationale et ce sont deux matchs très importants avec l’Écosse en position de décrocher une place pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

« C’est une période excitante pour lui de s’impliquer.

Après avoir rejoint Barnsley à l’été 2020, Brown devient maintenant un favori des fans à Stoke grâce à ses performances.

Sa solide course en forme pourrait également être utile pour l’Écosse, qui est sans Lyndon Dykes et Ryan Christie pour leur match d’ouverture.

Les Ecossais doivent gagner en Moldavie pour s’assurer la deuxième place de leur groupe de qualification. Cela signifierait qu’ils sont dans les play-offs pour une place à Qatar 2022.

L’attaquant jouant potentiellement un rôle clé dans le match, Clarke a admis que Brown était sur son radar depuis un certain temps.

Clarke a déclaré à BBC Sport : « Il est sur le radar depuis un bon moment ici. Il a presque obtenu une convocation des moins de 21 ans juste avant que Covid ne frappe.

« Jacob a eu un bon sort à Stoke et a attiré mon attention. Il va nous apporter quelque chose d’un peu différent et rafraîchir la zone de frappe parce que nous perdons Lyndon et Ryan Christie pour le premier match.

Tottenham dérive dans la chasse aux quatre premiers – mais West Ham parfaitement équilibré semble bien placé

Le gestionnaire résout le mauvais déroulement du formulaire

Pendant ce temps, O’Neill a admis qu’il était déçu de la récente forme de son équipe. Stoke n’a pas réussi à gagner lors de ses cinq dernières sorties et a également laissé filer des avances dans trois de ces matchs.

La baisse des résultats les a fait passer de la troisième à la neuvième place. Mais O’Neill a insisté sur le fait que son équipe ne peut pas s’attarder sur le passé.

Il a déclaré : « Bien sûr, nous sommes déçus d’avoir un point. Et évidemment, dans trois de ces matchs, nous étions devant – et devant en seconde période. Cela en soi vous donne beaucoup de frustration.

«Mais le championnat consiste à passer au prochain match et à s’assurer que vous faites tout votre possible pour le gagner, en particulier lorsque vous êtes dans un petit sort comme nous le sommes en ce moment.

«Nous pouvons nous attarder samedi et nous pouvons le revoir mais nous devons passer à autre chose. Ce match à Blackpool nous donne cette opportunité.

LIRE LA SUITE: Le patron de Blackburn « ne s’est jamais inquiété » de vendre une star après l’intérêt de l’Espagne