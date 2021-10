Le patron de Swansea, Martin, donne une évaluation brutale après une perte surprise

Russell Martin pense que son idée de Swansea était tout simplement trop fatiguée car ils ont échoué lors de leur match contre Birmingham.

Le voyage de Swansea à St Andrew’s s’est soldé par une défaite alors qu’une frappe tardive de Riley McGree a vu le match se terminer 2-1 pour les hôtes. Après deux victoires, Swansea aurait espéré qu’il aurait pu prolonger sa forme contre une équipe sans victoire en sept ans.

Cependant, cela ne devait pas être le cas, et le manager Martin a blâmé la fatigue comme raison.

S’adressant à WalesOnline, il a déclaré : « Nous étions fatigués, cela ne fait aucun doute.

« Nous manquions de l’intensité que nous avions lors des deux matchs précédents.

«Je pensais que nous avions beaucoup de contrôle en première mi-temps sans vraiment menacer, je ne pense pas qu’ils menaçaient du tout non plus, vraiment.

« Cela a été une semaine très difficile physiquement et émotionnellement. »

Le résultat n’était que la deuxième défaite de Swansea en neuf matches, et après avoir remporté une victoire acharnée contre West Brom, poussant la promotion, il semblait que les choses allaient à la hausse.

Mais Martin pense que le temps a rattrapé ses joueurs et qu’ils n’ont pas pu égaler l’énergie de leurs adversaires.

«Ils avaient l’air dangereux, ils semblaient une menace et c’était juste de l’énergie, nous ne pouvions pas égaler cette énergie, les gens prenaient trop de touches et certaines décisions et détails n’étaient pas bons parce que nous étions fatigués.

« C’était un match de trop, probablement, pour trop de joueurs. »

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Martin satisfait alors que le nouvel attaquant prend son envol

L’un des points positifs pour les Swans était la nouvelle recrue Michael Obafemi qui a marqué son premier but pour le club.

En provenance de Southampton cet été, Obafemi n’avait pas réussi à marquer lors de ses trois premières apparitions.

Cependant, maintenant qu’il a son premier but, Martin espère qu’il pourra continuer pour le reste de la saison.

« Je suis vraiment content pour lui. Pour Michael, cela témoigne du travail acharné qu’il a fourni cette semaine.

« Il a travaillé très dur pour se mettre en pleine forme et c’est là que nous avons besoin de lui. Et je pensais qu’il avait eu un réel impact quand il est arrivé.

« J’espère que cela le détendra un peu et qu’il pourra s’installer dans sa foulée. Il sera très bon pour nous.