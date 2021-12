Le patron de Tottenham, Conte, ravage la Premier League après avoir révélé ce qui s’est vraiment passé lors de la réunion des managers

L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a décrit la rencontre entre la Premier League et ses dirigeants comme comme si on parlait à un « mur ».

Au milieu de la montée en puissance de la variante Omicron, la Premier League a du mal à remplir ses exigences en matière de matchs au moment le plus chargé de l’année. Des séries de matchs ont été décimées au cours des dernières semaines, bien que la décision ait été prise de continuer plutôt que d’imposer une interruption de « disjoncteur ».

Un certain nombre d’entraîneurs de Premier League ont exprimé de plus en plus leurs inquiétudes ces dernières semaines.

Deux sujets ont dominé leurs agendas – à savoir le bien-être des joueurs et le manque de clarté sur les raisons pour lesquelles certains matchs ont été reportés tandis que d’autres ont eu lieu.

Cela a conduit à une réunion de Premier League avec les managers jeudi. Cependant, s’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi, Conte a rendu un verdict cinglant sur la volonté de la ligue d’écouter.

Via Football London, Conte a déclaré à propos de la réunion: « Je dois être honnête, je pense que c’était une réunion que… oui, nous avons essayé de parler.

« Certains entraîneurs ont essayé de parler pour demander des solutions mais je pense que tout était décidé et hier était un mur. Pour cette raison également, je préfère ne pas entrer dans la discussion ou la conversation.

Rencontre une perte de temps ?

Lorsqu’on lui a demandé si la réunion était une perte de temps, Conte a admis : « Je pense que oui.

« Parce que, comme je l’ai déjà dit, lorsque vous avez un mur devant vous, vous pouvez parler ou demander ce que vous voulez. Mais chaque décision était [already] pris. »

Tottenham affrontera Crystal Palace le lendemain de Noël à 15 heures avant d’affronter Southampton seulement 48 heures plus tard.

Palace a été largement acclamé pour son style plus fluide et basé sur la possession sous la légende d’Arsenal Patrick Vieira cette saison.

Au sujet de Vieira, Conte a admis qu’il n’était pas surpris d’avoir été un succès jusqu’à présent.

« Je ne suis pas surpris. Patrick Vieira était un milieu de terrain fantastique et généralement, lorsque vous êtes milieu de terrain, vous avez plus de possibilités de devenir manager », a déclaré Conte.

« Pour le poste pendant le match, vous voyez les deux situations offensivement et défensivement. »

Au sujet des nouvelles de l’équipe, Conte a gardé ses cartes près de sa poitrine.

« En ce moment pas de nouvelles », a ajouté le patron de Tottenham. « Aussi parce qu’hier nous avons eu un jour de congé, Romero est blessé et Sessegnon est blessé. Aucune nouvelle pour le moment.

Conte demande à Tottenham de remporter le terrain

Pendant ce temps, Conte a déposé une « demande spécifique » qui pourrait voir Tottenham signer une déclaration de l’Inter Milan, champion de Serie A, selon un rapport.

A 29 ans, Stefan de Vrij est au sommet de sa carrière de défenseur central. Cependant, le dernier rapport de Sport Witness suggère que l’Inter a peut-être laissé tomber la balle. Citant Inter News, ils mettent en évidence une conversation récente qui a porté sur les plans de transfert à venir d’Inter.

Premièrement, les Italiens à court d’argent donnent la priorité aux renouvellements de contrats plutôt qu’aux éclaboussures de transfert. À leur ordre du jour immédiat, de nouveaux accords seraient signés pour Ivan Perisic et Marcelo Brozovic. En revanche, De Vrij ne fait « pas partie » de leur liste de choses à faire imminente.

Le contrat de De Vrij expire à l’été 2023, ce qui signifie que l’une des deux prochaines fenêtres serait le moment idéal pour encaisser – si l’Inter décidait de rompre les liens. Cela a ouvert la porte à Tottenham, et Conte aurait fait une « demande spécifique » pour signer De Vrij.

Il n’est pas précisé si l’Inter sanctionnerait une vente ou le montant des frais qu’ils commanderaient. Cependant, un récent rapport de Football Italia a déclaré que 40 millions de livres sterling pourraient faire le travail.

Par ailleurs, Les récents commentaires de De Vrij suggèrent qu’il serait ouvert à travailler à nouveau Conte.

