Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, s’est qualifié comme l’un des « managers les plus importants » du football.

Les Spurs sont sixièmes du tableau de la Premier League et mettront fin à leur sécheresse de 13 ans s’ils battent Man City lors de la finale de la Coupe Carabao le mois prochain.

.

Mourinho se considère toujours comme l’un des meilleurs managers du football mondial

Cependant, Mourinho a été critiqué pour ses tactiques défensives perçues lors de périodes avec Manchester United et Tottenham.

Interrogé sur la manière dont il traite ses critiques lors d’un événement ‘Game on with Mourinho’ organisé par les sponsors de Tottenham, AIA, le joueur de 58 ans a déclaré: «Je ne pense pas que quiconque va discuter de la science des fusées avec les gars de la NASA, avec tout le monde dans le monde.

«Ils pensent pouvoir discuter de football avec l’un des managers les plus importants du match.

«C’est la beauté du football. Je m’y suis habitué. J’apprécie cela. Alors ça me va.

Mourinho, qui a remporté des titres de champion en Angleterre, en Espagne et en Italie, se dit motivé par ses «mourinistes».

Il a expliqué: «Honnêtement, je tire ma force de moi-même, mais principalement des gens que j’aime et des gens que je connais, ils m’aiment, même si beaucoup d’entre eux je ne les connais pas.

«Je ne les ai jamais rencontrés. J’avais l’habitude de les appeler les Mourinistas parce qu’au Portugal, nous utilisons ces «inistas» à la fin du nom du club que nous aimons exprimer aux supporters.

.

Mourinho a remporté un trophée avec chaque club qu’il a dirigé

«Ainsi, par exemple, si vous êtes de Porto, vous dites Portista, si vous êtes de Benfica, vous dites Benfikista. Et si vous êtes de Mourinho, nous disons Mourinista.

«Et j’ai tellement plus de Mourinistes à travers le monde que je, je joue pour eux.

Tottenham a été éliminé de la Ligue Europa alors que le Dinamo Zagreb a renversé un déficit de 2-0 au match aller en s’imposant 3-0 la semaine dernière.

Cela a conduit à des rapports affirmant que Mourinho serait limogé si les Spurs ne terminaient pas dans le top quatre cette saison.

Mais l’entraîneur portugais a été défendu par l’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy.

Il a déclaré à talkSPORT: «Mourinho est très habile à utiliser les outils dont il dispose. Je ne pense pas qu’il puisse faire de Tottenham Man City ou Liverpool et jouer de cette façon avec les joueurs qu’il a.

Les décisions

Rice pourrait être vice-capitaine de l’Angleterre à Euros alors que Coady fait face à une « bataille » pour faire équipe

NOUVELLES

Nouvelles directives de titre, Bowen « désolé » pour le message, accord Ole soutenu, augmentation du stade d’Everton

Soutien

Man United a soutenu pour renverser Man City sous Solskjaer – « il fait un travail fantastique »

Crocké

Le duo blessé Rashford et Saka exclu des éliminatoires de la Coupe du monde en Angleterre

à l’avant

Le plus grand moment de Yorke n’a pas été le triplé de Man United ou le but « effronté » contre Arsenal

action

Commentaires et équipes Albanie v Angleterre: les hommes de Southgate se rendent à Tirana pour les qualifications

HÉROS

Scott Brown « ressemble à Roy Keane » et aurait pu jouer « facilement » en Angleterre, a déclaré talkSPORT

sélections

Rashford « n’est pas un partant de l’Angleterre » alors que la décision d’exclure Foden est remise en question

approuvé

Everton donne le feu vert pour un nouveau stade de 52000 places

changement

La manifestation de Henry sur les réseaux sociaux est un « énorme message » soutenu par l’ancien coéquipier d’Arsenal

«Je pense qu’il a regardé le groupe de joueurs, et il a essayé d’adapter sa façon de jouer pour réussir.

«Si Tottenham remporte ce match contre City et termine dans le top quatre, c’est un exploit formidable avec ce groupe de joueurs.

«Certains vont s’asseoir ici et dire:« Eh bien, il devrait faire ça avec ce groupe de joueurs ». Non, le budget dont il dispose et l’équipe dont il dispose ne sont pas comparables à ceux de certains clubs avec lesquels il est en compétition.