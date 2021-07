Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, envisage un double raid sur les Wolves, ainsi que la mise à jour de Ben White à Arsenal avec l’Angleterre et le défenseur de Brighton « désireux de rejoindre »

in

Tottenham pourrait effectuer un double raid sur les Wolves, Nuno Espirito Santo ciblant deux joueurs de son ancien club.

C’est selon Alex Crook, le gourou des transferts de talkSPORT, qui a rejoint White et Jordan pour faire le point sur les plans de transfert des Spurs cet été.

Nuno Espirito Santo a signé un contrat de deux ans en tant que manager de Tottenham et cherche à renforcer son équipe avant la nouvelle campagne de Premier League

Les Spurs souhaitent renforcer leurs options défensives avant le début de la nouvelle saison de Premier League, avec des informations liant le club du nord de Londres à un transfert pour l’arrière central de Séville Jules Kounde.

Des rapports ont affirmé que les Spurs pourraient débarquer l’international français pour environ 25 millions de livres sterling plus Davinson Sanchez dans le cadre d’un accord joueur plus cash.

Cependant, talkSPORT a été informé que Nuno avait maintenant jeté son dévolu sur son ancien défenseur des Wolves, Willy Boly, comme alternative, Kounde n’ayant apparemment pas envie de déménager aux Spurs.

Le défenseur ivoirien Boly était un joueur clé pour les Wolves pendant le règne de Nuno à la tête du club, mais n’a fait que 23 apparitions la saison dernière alors qu’il luttait contre des blessures.

Boly est de retour avec les Wolves pour la pré-saison après une campagne de blessures, mais est une cible possible pour les Spurs

Il est cependant très apprécié par le nouveau manager de Tottenham, et il y a un intérêt à amener le joueur de 30 ans à White Hart Lane dans le cadre d’un accord abordable.

Les Spurs souhaitent également ajouter des options plus créatives à leur équipe, Nuno étant également désireux d’amener les Wolves No.10 Daniel Podence dans le nord de Londres – et les Wolves sont apparemment prêts à vendre après un début de vie moins que convaincant dans le Premier ministre. Ligue.

Le joueur de 25 ans – une signature de 17 millions de livres sterling d’Olympiakos en janvier 2020 – a également lutté contre des blessures la saison dernière, manquant plus de 100 jours d’action en raison de problèmes à l’aine, à la cuisse et à l’épaule. Il n’a réussi que quatre buts et cinq passes décisives en 38 matchs depuis qu’il a rejoint le club.

Cependant, il est un autre joueur apprécié par l’ancien patron des Wanderers, Nuno, comme l’a expliqué Crook sur talkSPORT.

L’ancien patron des Wolves, Nuno, pourrait chercher à amener Boly et Podence (gauche et droite, centre) avec lui à Tottenham

« Il y a des développements intéressants à Tottenham, où Nuno Espirito Santo essaie de faire sa propre empreinte sur le côté.

«Vous avez des questions en suspens sur Harry Kane et son avenir et nous avons vu Danny Ings lié, bien que Southampton ne soit pas disposé à conclure un accord avec les Spurs pour lui.

“Un joueur avec lequel ils ont été fortement liés, et pour lequel ils ont certainement été en négociations, est Jules Kounde, le défenseur de Séville et international français.

“Un mot est sorti d’Espagne ce matin, bien que malgré le fait qu’il y ait une volonté de Séville de conclure un accord avec Tottenham, impliquant peut-être Davinson Sanchez dans la direction opposée.

“Mais Koundé n’aime pas ce mouvement, il veut jouer en Ligue des champions et bien sûr les Spurs ne seront pas dedans cette saison.

Man City était intéressé par la signature de Kounde l’été dernier, mais a fini par acheter Ruben Dias à Benfica, et maintenant les Spurs sont enthousiastes

«Cela pourrait ramener Nuno dans son ancien club des Wolves et Willy Boly, selon mes contacts au Portugal, est peut-être un joueur que Nuno aimerait prendre à Moleneux.

« De même, Daniel Podence.

“C’est un joueur frustrant à bien des égards car il y a clairement du talent là-bas, mais il n’a toujours pas vraiment compris le physique de la Premier League, bien qu’il soit clairement un joueur en qui Nuno a une grande confiance.

“Donc, il pourrait y avoir une sorte de double raid sur les loups de Nuno Espirito Santo.”

Le défenseur de Brighton White est fortement lié à un déménagement à Arsenal après être allé à l’Euro 2020 avec l’Angleterre

Crook nous a également fait le point sur le déménagement possible de Ben White à Arsenal cet été, les Gunners étant toujours en négociation avec Brighton sur un accord pour le défenseur anglais.

«Arsenal est toujours très attaché à Ben White, toujours très confiant de pouvoir conclure cet accord, et je sais que sur le plan personnel, Ben White est ouvert à un déménagement dans le nord de Londres.

“Everton était un autre club pour lui, mais il n’avait pas envie de s’associer à Rafa Benitez.

“Je crois comprendre qu’il aimerait rejoindre Arsenal si les deux clubs peuvent conclure un accord.

«Ils négocient depuis plusieurs semaines maintenant, Brighton veut plus de 50 millions de livres sterling plus divers impairs, et je crois comprendre que les pourparlers entre les deux clubs se poursuivent.

“Je pense que c’est un accord qui pourrait bien arriver, mais il y a encore un bon chemin à parcourir.”