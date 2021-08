Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, taquine le retour de Harry Kane contre les Wolves .

Harry Kane n’a pas encore joué pour Tottenham cette saison (Photo: REUTERS)

Harry Kane est une “option” pour Nuno Espirito Santo lorsque Tottenham affrontera les Wolves dimanche, bien que le patron des Spurs dise qu’il n’a pas encore décidé si l’attaquant sera impliqué.

Kane n’a pas encore joué pour Tottenham cette saison, ratant ses deux premiers matchs alors qu’il se remet en pleine forme et les spéculations sur une sortie potentielle grondent.

Le capitaine anglais souhaite déménager à Manchester City cet été, mais les Spurs creusent et ont l’intention de garder leur attaquant vedette, à moins qu’une offre monstrueuse ne se présente.

Espirito Santo a confirmé que Kane avait continué à s’entraîner avec ses coéquipiers, comme il le faisait la semaine dernière, et même s’il avait l’air bien à l’entraînement, aucune décision n’a été prise quant à sa participation aux Wolves dimanche.

«Il s’est entraîné aujourd’hui, il s’est bien entraîné. Il va s’entraîner demain et demain nous prendrons une décision », a déclaré Nuno lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

“Je suis vraiment désolé de continuer à dire les mêmes choses, mais c’est comme ça que nous travaillons, c’est une situation au jour le jour, les décisions sont prises quand nous pensons que nous devrions les prendre et nous allons prendre la décision qui va voyage demain.

Avec le nouveau manager prenant en charge une situation assez difficile cet été, il est loin d’être idéal qu’il y ait aussi autant d’incertitudes sur son meilleur joueur.

Cependant, Nuno dit qu’il fait simplement face à la réalité de la situation et que Kane est une option pour lui ayant été à l’entraînement, la décision de le jouer revient au manager.

«Honnêtement, ce n’est ni injuste ni juste pour moi, c’est la réalité. La réalité doit être prise en compte avec des décisions sages », a-t-il déclaré.

«Les décisions que nous prenons sont prises au jour le jour et tous les joueurs impliqués dans les séances d’entraînement sont des options pour nous. L’équipe est l’équipe.

Nuno Espirito Santo a profité de la victoire 1-0 de Tottenham sur Man City dimanche (Photo: .)

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, n’a pas caché qu’il aimerait signer Kane cette saison, mais alors que la fin de la fenêtre de transfert se rapproche de plus en plus (31 août), il se dit heureux s’il n’y a plus d’ajouts à son escouade.

‘Absolument. Plus qu’heureux », a déclaré Pep de son équipe. ‘C’est la même équipe, sauf Sergio [Aguero] pour Jack Grealish, que nous avons eu la saison dernière.



