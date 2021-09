Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santos, insiste sur le fait que les joueurs “croient totalement” en lui avant le choc de la Ligue Europa, malgré une forme choquante

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, insiste sur le fait que ses joueurs ont une «croyance totale» en lui, malgré trois défaites écrasantes au rebond.

Les Spurs ont perdu des matchs consécutifs 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, avant une défaite dévastatrice 3-1 contre leurs rivaux Arsenal dimanche.

Nuno Espirito Santo aura hâte de retrouver le chemin de la victoire contre l’équipe slovène de Mura jeudi

Ils affronteront désormais l’équipe slovène de l’AS Mura en Ligue Europa Conférence jeudi, Nuno espérant enregistrer sa première victoire depuis fin août.

Et il affirme qu’il n’y a “aucun doute” de la part de ses joueurs, malgré que beaucoup d’entre eux aient réalisé des performances désastreuses à l’Emirates Stadium ce week-end.

“Oui, croyez totalement”, a déclaré Nuno lors de sa conférence de presse d’avant-match, lorsqu’on lui a demandé si ses joueurs avaient foi en sa philosophie.

Tottenham a perdu le derby du nord de Londres de manière choquante

“Il n’y a aucun doute là-dessus parce que nous travaillons ensemble tous les jours, nous nous préparons ensemble et ces moments nous devons rester ensemble et la conviction est la première étape pour faire les choses et nous l’avons.

« Vous devez réaliser que parfois ce n’est pas possible. Parfois, les adversaires sont meilleurs que vous et vous devez être humble pour donner du crédit et parfois vous ne jouez pas.

« Parfois, le plan n’est pas bon. La croyance en nous tous est ici.

De nombreuses critiques ont été adressées à Nuno au cours des dernières semaines – bien que le Portugais ait été nommé directeur de Premier League du mois d’août.

GETTY

Il ne semble pas qu’il y a si longtemps que les Spurs aient battu les champions de Premier League Manchester City

Les bookmakers ont réduit les chances que l’ancien manager des Wolves soit le premier patron de haut niveau à être limogé cette saison, après leur série de mauvais résultats.

Cependant, Nuno ne semble pas ressentir la pression et veut juste se concentrer sur la façon dont il peut améliorer les choses sur le terrain – à commencer par leur affrontement européen jeudi soir.

Il a déclaré : « Je ne suis pas inquiet au sujet des jugements. Ce qui m’inquiète, c’est de savoir comment nous pouvons mieux jouer. Comment mieux jouer ?

«Le jugement, et la critique, et l’opinion et tout cela en fait partie. Et nous devons faire face à cela, nous devons faire face à cela.

L’équipe de Nuno a fait match nul 2-2 en Ligue Europa de la Conférence avec Rennes

« Cela n’interfère pas avec notre façon de travailler, cela ne peut que nous distraire. Je suis très simple, je vous dis : mon objectif est de savoir comment pouvons-nous nous améliorer, comment pouvons-nous nous améliorer.

“En ce qui concerne les fans, ce n’est pas le moment de leur demander. Bien sûr, nous avons besoin de leur soutien car les joueurs et l’équipe ont besoin du soutien des fans.

« Mais ce n’est pas le moment de leur demander, c’est le moment de livrer. Maintenant, il faut leur donner pour qu’ils se sentent à nouveau bien avec l’équipe.

“Ils voient une équipe solide et qui joue bien, et les choses reviennent à la normale.”