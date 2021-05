Le patron de Tottenham, Ryan Mason, dit qu’il comprend la colère des fans et écarte le discours d’adieu de Harry Kane après une défaite préjudiciable à Aston Villa

Ryan Mason a ignoré les suggestions selon lesquelles Harry Kane disait au revoir aux fans de Tottenham alors que la tension entre les supporters bouillonnait dans les gradins après la défaite face à Aston Villa mercredi soir.

Les Lilywhites ont fourni des preuves supplémentaires des raisons pour lesquelles leur talisman pourrait penser qu’il doit partir pour réussir après qu’une démonstration abjecte à domicile a gravement nui à leurs chances en Ligue Europa.

.

Kane a remercié le soutien des Spurs après le match

.

Les fans des Spurs se sont affrontés avec des stewards dans les gradins après la défaite contre Villa

Kane aurait dit au club qu’il voulait être vendu cet été et il n’y a pas de surprise car cette performance montre à quel point les Spurs ont chuté ces dernières années.

Des images ont émergé de supporters affrontant les stewards après le coup de sifflet final alors que les troubles s’intensifiaient – quelques jours après que des centaines de supporters se soient rassemblés à l’extérieur du stade pour protester contre ENIC et Daniel Levy – avec des chants de colère et des huées pendant le match.

Une finition parmi les six premiers est désormais hors de leurs mains, mais Mason est convaincu que les nouvelles de Kane n’ont pas affecté la performance de son équipe.

“Non. Je pense que vous pouvez le voir dans les dix premières minutes », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé par talkSPORT si les rumeurs l’entravaient.

«Nous sommes sortis brillants et nous avons marqué un bon but, donc si cela nous avait touchés, je ne pense pas que nous serions sortis et auraient agi comme nous l’avons fait.

.

Mason a refusé d’être attiré par les spéculations entourant Kane

«Les moments changent de match et il y a eu quelques grands moments qui ont changé le jeu en leur faveur et leur ont donné quelques buts.

“En Premier League, vous trouvez très difficile de revenir après avoir donné deux buts à une équipe de football.”

Mason a balayé les suggestions selon lesquelles Kane dire au revoir aux fans à domicile était un adieu.

«Harry fait ça chaque année,» déclara un Mason provocant. «J’ai joué avec lui lors du dernier match de la saison, il fait toujours le tour et applaudit les fans.

«J’ai répondu à beaucoup de questions sur Harry au cours des dernières 24 heures, mais nous venons de perdre un match en Premier League. Je vais m’asseoir ici et répondre aux questions concernant le match, mais je ne suis pas disposé à répondre aux questions sur l’avenir des gens. “

.

Tottenham pourrait même ne pas être en mesure d’offrir le football de Kane Europa League dans leur tentative de le garder

Les Spurs ont été hués par leurs supporters de retour alors qu’un but contre son camp bizarre de Sergio Reguilon et une frappe d’Ollie Watkins ont complété un revirement pour Villa après que Steven Bergwijn eut placé les hôtes devant.

Mason a insisté sur le fait qu’il comprenait les frustrations des fans des Spurs avec leurs espoirs de garantir le football de la Ligue Europa qui ne tenaient plus qu’à un fil.

«Nous venons de perdre un match de football. Je suis déçu, les joueurs sont déçus. C’est un match émouvant et nous voulions gagner et nous ne l’avons pas fait », a-t-il ajouté.

«Nos fans sont déçus et cela ne me pose aucun problème car cela fait partie du match.

Il a ajouté: «C’est notre dernier match à domicile, donc je comprends qu’ils soient déçus. Je suis plus déçu que nous n’ayons pas gagné le match pour nos fans et j’étais frustré par la façon dont nous avons joué à certains moments.

«En termes de déception, ce n’est pas du tout un problème. C’est normal.”