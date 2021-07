Le patron de Twitter, Jack Dorsey, vient d’annoncer une nouvelle entreprise de bitcoin

Bitcoin pourrait être dans une crise prolongée qui terrifie certains investisseurs. Mais la crypto-monnaie la plus importante au monde se négocie toujours au-dessus de 31 000 $ vendredi matin. C’est peut-être moins de la moitié du prix record de 64 000 $ de la mi-avril, mais c’est toujours bien au-dessus des 20 000 $ d’il y a quelques années. Malgré les fluctuations massives des prix, le bitcoin et toutes les crypto-monnaies suscitent un énorme intérêt. Ce ne sont pas seulement les investisseurs de détail qui ont investi de l’argent dans des pièces numériques cette année. Davantage d’institutions ont réalisé des investissements importants au cours des derniers mois, malgré la volatilité. Alors que la Chine continue de réprimer les monnaies virtuelles, tentant de réguler le paysage, d’autres veulent offrir de nouveaux services de blockchain. L’un d’eux est Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square, qui vient de faire l’actualité avec sa nouvelle entreprise axée sur le bitcoin.

Cela a été des mois désastreux pour les investisseurs Bitcoin qui ont acheté des crypto-monnaies à des prix record. Ce n’est pas seulement le bitcoin qui a atteint de nouveaux sommets historiques. D’autres pièces ont connu des fluctuations similaires à la hausse, notamment l’ethereum et le meme coin doge. Mais tous se sont attardés sur les mauvaises nouvelles du bitcoin. Elon Musk a aidé Bitcoin et Doge lors de leurs ascensions à enregistrer des valorisations plus tôt cette année, et il les a retirés des mois plus tard.

Les mauvaises nouvelles sur le bitcoin en provenance de Chine se sont alignées sur les tweets de Musk pour empêcher davantage le bitcoin de se rallier.

Dorsey vient de faire l’actualité Bitcoin avec TBD

Dorsey a annoncé la nouvelle de sa nouvelle entreprise Bitcoin sur Twitter. Le responsable de Twitter et Square a déjà exprimé son point de vue sur la crypto-monnaie en ligne, y compris lors d’échanges sur Twitter avec Musk.

“Square crée une nouvelle entreprise (rejoignant Seller, Cash App et Tidal) axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés”, a tweeté Dorsey. «Notre objectif principal est le #Bitcoin. Son nom est à déterminer.

Comme notre nouveau portefeuille matériel #Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert. Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source. @brockm dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées sur les primitives de plate-forme initiales que nous voulons construire. – jack (@jack) 15 juillet 2021

On ne sait pas si la société de cryptographie de Dorsey s’appellera TBD, ou si elle n’a pas décidé d’un nom avant d’annoncer la nouvelle. L’exécutif a créé un pseudonyme Twitter temporaire pour la nouvelle société qui ne ressemble guère au pseudo Twitter officiel d’une société bitcoin : @TBD54566975. Dorsey publiera probablement plus de nouvelles lorsqu’elles seront disponibles.

Dorsey a dit que tout ce qui concerne TBD serait ouvert.

«Comme notre nouveau portefeuille matériel #Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert. Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source », a-t-il déclaré. ajoutant que [Mike Brock] @brockm dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées sur les primitives de plate-forme initiales que nous voulons construire.

Se référant à Square Crypto, Dorsey a ajouté que «Square ne donne pas de direction à @SqCrypto, seulement du financement. Ils ont choisi de travailler sur LDK et font un travail incroyable ! TBD se concentrera sur la création d’une entreprise de plate-forme et ouvrira notre travail en cours de route. »

Prix ​​du Bitcoin inchangé

Le TBD sera-t-il utile aux commerçants de détail effrayés par le bain de sang actuel de bitcoins ? C’est à décider. Mais les nouvelles de Dorsey n’ont pas eu d’impact sur le prix du bitcoin ni sur le sentiment du marché. Le bitcoin se situe toujours à moins de 35 000 $ et il chute à 30 000 $ au moment de la rédaction de cet article.

