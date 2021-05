Le patron de Villarreal, Unai Emery, qualifie l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang de “ tueur ” alors que la paire se prépare à se réconcilier en demi-finale de la Ligue Europa à Emirates

Pierre-Emerick Aubameyang a été décrit comme un “ tueur ” par son ancien patron Unai Emery alors que l’Espagnol se prépare à mener son équipe de Villarreal contre Arsenal en Ligue Europa jeudi soir.

Emery, qui a passé 18 mois avec Aubameyang à Arsenal à partir de 2018, revient à l’Emirates Stadium pour la première fois avec son équipe actuelle détenant une avance cumulée de 2-1 en demi-finale de la compétition.

AP: Presse associée

Emery retourne aux Emirats ce soir pour la première fois depuis qu’il a été limogé

Aubameyang a réussi un triplé pour Arsenal d’Emery alors qu’ils gagnaient à Valence pour atteindre la finale il y a deux ans, pour perdre contre Chelsea à Bakou.

Aubameyang était un remplaçant tardif lors du match aller de la semaine dernière après s’être récemment remis du paludisme – mais il est susceptible de commencer jeudi alors qu’Arsenal cherche à renverser le déficit et à se qualifier pour la finale.

L’attaquant gabonais a remporté le Soulier d’Or de la Premier League aux côtés du couple de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mane lors de la seule saison complète d’Emery à la barre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Aubameyang restait sur la liste des meilleurs attaquants européens et comment il comptait l’arrêter, Emery a répondu: «Aubameyang est un tueur.

.

C’est décisif pour Arteta jeudi soir

«Il était, il est et il le sera toujours. Il a vécu un processus de sortie de l’équipe à cause de la maladie qu’il a eue, mais il est de retour.

«Il est là pour travailler, pour défendre l’équipe et tout donner pour l’équipe, en espérant pouvoir performer au plus haut niveau et si cela arrive, il sera très difficile de s’arrêter.

«On s’attend à trouver le meilleur Aubameyang possible, pareil avec Granit Xhaka, je pense que c’est une personne formidable, un très grand footballeur.

“Il était le meilleur buteur de la Premier League quand j’étais là-bas, il est vraiment bon physiquement et est un tueur, comme je l’ai dit.”

Malgré la courte victoire de Villarreal à El Madrigal, Emery insiste sur le fait qu’il considère toujours Arsenal comme le favori pour se qualifier pour la finale à Gdansk le 26 mai.

“Je considère que le résultat du match aller ne change pas ma vision de la compétition initiale”, a-t-il ajouté.

«Arsenal a commencé comme favori et ils sont toujours favoris à ce stade. Nous allons essayer de rivaliser avec ce type d’équipe – ces équipes préférées – mais le résultat du match aller est vraiment restreint pour faire changer quoi que ce soit.

«Pourquoi (sont-ils favoris)? À cause de l’histoire, à cause du présent, à cause de la capacité et du niveau, du budget, des joueurs qu’ils ont dans leur équipe – je les considère comme favoris. Nous sommes les outsiders. »