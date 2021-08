Le patron de West Brom fournit une mise à jour sur le transfert après la raclée d’Arsenal

in

Le manager de West Brom, Valérien Ismael, a fait le point sur les transferts du club, cinq jours avant la fermeture de la fenêtre d’été.

Les Baggies ont commencé leur saison avec un match nul 2-2 contre Bournemouth à l’extérieur. Ils ont construit sur cela avec trois victoires consécutives en championnat, avant d’être battus par Arsenal lors de la Coupe Carabao.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué un triplé alors que l’équipe de Mikel Arteta s’est imposée 6-0 aux Hawthorns. Les Gunners affronteront l’AFC Wimbledon de League One au prochain tour.

Ismael a amélioré son équipe cet été avec les signatures permanentes d’Adam Reach et d’Alex Mowatt. Matt Clarke et Jordan Hugill sont respectivement arrivés en prêt de Brighton et Norwich City.

Suite à la défaite contre Arsenal, on a demandé à Ismael si d’autres joueurs seraient signés dans les prochains jours.

Il a déclaré (via Express et Star): “Je pense qu’à la minute nous sommes satisfaits de la dernière signature [Hugill].

“Je pense que si quelque chose se passe dans les sorties, alors nous pouvons faire quelque chose dans les entrées.”

Sur l’ajout de Hugill, Ismael a ajouté : « Quand je suis arrivé, nous avons identifié quelques postes dont nous avions besoin pour la philosophie et pour le Championnat, le profil et le type de joueur.

« Nous avions deux ou trois noms sur notre liste, et Jordan faisait partie des noms. Je pense que nous avons pris notre temps, mais le sentiment était présent des deux côtés que c’était la bonne décision.

«C’est un joueur avec une grande mentalité et une grande éthique de travail, c’est un grand travailleur. Tactiquement, il va nous donner une autre possibilité dans les trois premiers, il peut tenir le ballon.

« Le jeu de liaison est excellent avec lui. Dans les duels aériens, il nous donnera plus de possibilités, surtout si nous pouvons faire beaucoup de centres tout au long du match et plus de présence dans la surface adverse.

« Il nous donne plus de possibilités et d’adaptabilité. C’est ce dont vous avez besoin dans le championnat.

West Brom a autorisé un certain nombre de joueurs à partir depuis leur relégation de la Premier League.

L’ailier brésilien Matheus Pereira a rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite, tandis que Kieran Gibbs et Charlie Austin ont été libérés.

Le stoppeur Sam Johnstone a été lié à Arsenal, bien que l’Anglais semble maintenant rester dans les West Midlands.

West Brom cible la starlette de Man City

L’attaquant de Man City Liam Delap, fils de l’ancien homme de Stoke Rory, serait sur la liste de souhaits d’Ismael.

Le jeune a réussi 24 buts impressionnants en 20 matches lors de la campagne 2020/21 de Premier League 2.

Il pourrait être emmené à The Hawthorns pour rivaliser avec Callum Robinson et Karlan Grant à l’avant.

Cependant, un accord dépend de la recherche d’attaquants de City. Ils pourraient avoir besoin de garder Delap si la poursuite de Cristiano Ronaldo échoue.

