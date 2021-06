Le patron de West Ham, David Moyes, espère sceller le transfert permanent de Jesse Lingard de Manchester United après le rebuffade de l’Euro 2020

West Ham aurait intensifié son offre pour signer Jesse Lingard de façon permanente de Manchester United à la suite de son chagrin d’amour en Angleterre.

Le camouflet de Lingard à l’Euro 2020 a été un coup dur pour le milieu de terrain, qui a bénéficié d’un prêt extrêmement impressionnant avec les Hammers la saison dernière.

.

David Moyes espère que Jesse Lingard n’a pas fait ses adieux aux fans de West Ham pour de bon

Le joueur de 28 ans a terminé son séjour au London Stadium avec 14 contributions de buts en 16 matchs pour le club [nine goals, five assists].

N’étant arrivé qu’en janvier, il est parti en tant que favori des fans et nouveau héros de West Ham, ayant joué un rôle énorme en aidant le club à sécuriser le football européen pour la première fois en cinq ans.

Sa forme électrique l’a même vu rappelé en Angleterre avant l’Euro, mais ce n’était pas suffisant pour gagner un appel à l’équipe finale de Gareth Southgate pour le tournoi.

Cependant, The Sun affirme que David Moyes espère maintenant que sa libération de ses fonctions internationales jouera en faveur de West Ham.

Il est dit que le manager des Hammers pense qu’un transfert permanent de United pourra bientôt être conclu, car les pourparlers n’ont plus à attendre la fin du tournoi de cet été.

.

Lingard avait l’air d’un joueur renaître avec les Hammers et est recherché dans un transfert permanent

Un initié du club a déclaré au journal: “Jesse sait que nous le voulons, alors j’espère que le club le poursuivra au cours du mois prochain.”

Lingard a remporté le prix du but du mois en Premier League en avril pour son superbe but en solo contre les Wolves, et a joué aux côtés de son coéquipier des Hammers Declan Rice lors des matchs amicaux de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie, le duo s’étant formé et une amitié instantanée dans la capitale.

Lingard a peut-être raté la dernière soirée de 26 joueurs pour l’Euro 2020, mais il est techniquement toujours en attente jusqu’à samedi en cas de blessure, il pourrait donc encore être rappelé à l’équipe.

Son avenir à Man United n’est pas clair, n’ayant pas fait une seule apparition en Premier League au cours de la première moitié de la saison 2020/21 après être tombé en disgrâce sous Ole Gunnar Solskjaer.

. – .

Lingard jouera-t-il à nouveau un jour dans un maillot de Man United?

West Ham cherche désespérément à conclure un accord pour signer l’attaquant dans un accord permanent, mais Solskjaer a maintenu que les Red Devils s’attendent à ce que Lingard revienne à Old Trafford après son prêt.

“Jesse a été brillant depuis son départ”, a déclaré le Norvégien vers la fin de la campagne 2020/21.

“Égoïstement, nous aurions pu le garder parce qu’il a toujours un rôle à jouer, c’est un garçon fantastique dans le coin, Man United de bout en bout, il n’a jamais gémi une seule fois ou m’a causé un problème, il a juste travaillé très dur.

Bent et Cascarino disent que Jesse Lingard est un candidat au poste de joueur de la saison et que 30 millions de livres sterling seraient une bonne affaire pour West Ham de signer définitivement le milieu de terrain

“Il méritait une chance de jouer pour plus de football – c’est pourquoi nous l’avons laissé aller à West Ham parce qu’il mérite une chance pour ce qu’il a fait tout au long de sa vie pour Man United.

« Bien sûr, nous [will] lui souhaiter la bienvenue.

« C’était différent ici [with] Bruno [Fernandes and] la forme dans laquelle il a joué, sans doute dans la position préférée de Jesse, et c’était juste une décision que nous avons prise.

“Ravi, cependant, pour Jesse et je lui souhaite simplement le meilleur pour le reste de la saison jusqu’à ce qu’il revienne.”

HABITENT

Lingard à West Ham, Liverpool offre le remplacement de Wijnaldum, le Bayern vise l’as de Chelsea

PIMPANT

Le nouveau costume de Gareth Southgate: le patron anglais abandonne le gilet en faveur d’un nouveau look

supermaman

L’Anglais White révèle que sa mère a aidé à reconstruire sa carrière après le rejet des Saints à 16 ans

Aperçu

Verdict de Mourinho sur les chances de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles à l’Euro 2020 et son vainqueur

Honnête

Southgate rédige une lettre expliquant pourquoi les stars anglaises ne «s’en tiennent pas au football» à l’Euro

revenir

Rooney sortira de sa retraite pour représenter l’Angleterre à Soccer Aid en 2021