Le patron de Williams espère que Russell fera conduire Mercedes

Dans le tour d’horizon: le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, déclare que Williams ne retiendra pas George Russell s’il se voit proposer un siège Mercedes.

En bref

Capito : Russell a le soutien total de Williams pour aller chez Mercedes.

“Je souhaiterais que George obtienne le siège parce qu’il est en position maintenant, selon ses termes de [his] carrière où il peut gérer pour être dans une équipe de haut niveau et se battre pour le championnat. Et je ne retiendrais jamais un jeune pilote s’il peut avoir ce genre d’opportunité », a expliqué Capito.

« J’espère donc, pour lui, qu’il aura cette opportunité et du côté de l’équipe, bien sûr, nous aimerions beaucoup le garder.

“S’il va chez Mercedes, s’il obtient l’offre, il obtient le soutien total de notre part et sinon, il obtient également le soutien total de notre part. Alors et c’est pourquoi, côté conducteur, on peut facilement attendre que cette décision soit prise. Quoi qu’il arrive, tout ira bien.

Leclerc décroche la première pole F3 au Hungaroring

La pénalité de Leclerc ne s’appliquera pas à la course pour laquelle il a remporté la pole. Leclerc a eu des problèmes mécaniques tout au long de sa saison de F3 jusqu’à présent, abandonnant deux fois lors de la dernière manche en Autriche. Malgré une victoire au Paul Ricard, il devance Hauger de 89 points à la neuvième place.

Selon le format F3 2021, Leclerc partira de la pole position dans la course de dimanche. Il a encouru une pénalité de trois places sur la grille lors de la manche précédente au Red Bull Ring, qui s’appliquera à la grille partiellement inversée pour la première course. La première course de samedi verra Jonny Edgar s’élancer de la pole, s’étant qualifié 12e.

Frederik Vesti s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour avoir conduit un train de voitures trop lentement dans les virages 12-14, ce qui signifie qu’il s’est qualifié septième, il prendra le départ de la première course de samedi neuvième, au lieu de la sixième place qu’il aurait été. à partir du format de grille inversée.

Chadwick en pole malgré le défi de Marti

Jamie Chadwick partira le premier sur la grille pour la manche hongroise des W Series, après avoir été beaucoup plus proche de la pole que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Après les 30 minutes de course, Chadwick devançait tous les autres pilotes de sept dixièmes de seconde.

La recrue de la Série W Nerea Marti, la rivale pour le titre en 2019 Beitske Visser et la gagnante de la course de Silverstone Alice Powell ont assuré qu’elle ne prenait pas facilement la première place. En fin de compte, Chadwick a pu effectuer un dernier tour rapide pour prendre la pole avec deux dixièmes et demi de seconde. Une charge tardive de Powell lui a permis de maintenir le combat pour le titre de 2021 en se qualifiant deuxième, tandis que Marti a conservé la troisième place, Visser la rejoignant au deuxième rang.

Bien qu’aucun pilote n’ait encouru de pénalité lors de la séance de qualification, l’ancienne pilote de GP3 Vicky Piria s’est vu infliger une pénalité inhabituelle de 60 secondes d’arrêt, purgée pendant les essais, pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste au cours de la séance du matin.

Giovinazzi espère renverser la situation de vendredi

Antonio Giovinazzi a connu une journée d’essais libres délicate, qui l’a vu manquer le must de la première séance en raison d’un problème de moteur.

Le pilote Alfa Romeo a souvent été rapide lors des séances du vendredi cette année, réalisant fréquemment ce qui semble être des temps impressionnants, mais étant ensuite incapable de les reproduire en qualifications.

Il a dit qu’il espérait qu’un vendredi plus difficile signifie qu’il renverserait cette tendance aujourd’hui. “Dans l’ensemble, ce fut une journée difficile, nous avons raté la FP1 et ensuite mon meilleur tour en FP2 a été supprimé”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un bon début de week-end.

“Mais je pense que nous pouvons faire le contraire de ce que nous avons toujours fait, que nous étions vraiment forts vendredi et moins forts samedi. J’espère que nous pourrons inverser cela demain.

