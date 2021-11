Le patron de Xbox, Phil Spencer, se méfie des NFT « exploitatifs »

Image: Opensea

Les NFT, autrement connus sous le nom d’Enormous Fucking Scam, prennent racine partout où quelqu’un sent un dollar rapide et que quelqu’un d’autre est assez stupide pour les rejoindre. Ce qui en 2021 fait malheureusement beaucoup de places ! C’est donc un léger soulagement, même si ce n’est que temporaire, de voir le patron de Xbox, Phil Spencer, parler publiquement de sa méfiance à leur égard.

Dans une interview avec Axios, Spencer a déclaré : « Ce que je dirais aujourd’hui sur NFT, c’est que je pense qu’il y a beaucoup de spéculations et d’expérimentations qui se produisent, et que certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus exploiteurs que sur le divertissement. », ce qui est 100% correct.

Les NFT visent à creuser un fossé entre les crétins et l’argent, et rien d’autre. Tout ce qu’ils prétendent faire pour l’art peut déjà être fait en payant des artistes pour vous faire de l’art réel. Tout ce qu’ils prétendent faire pour les jeux vidéo peut déjà être fait par les jeux vidéo, et comprend mal comment les jeux sont créés et pris en charge.

Pourtant, précisément parce qu’il s’agit principalement de gagner de l’argent à partir de rien, un éventail décourageant de grands éditeurs de jeux vidéo ont sauté sur l’eau. De Sega à EA, d’Ubisoft à Capcom à Epic, de plus en plus d’entreprises explorent ou lancent simplement des NFT dans la précipitation pour gagner de l’argent ou deux grâce à l’engouement, les objections des fans et des pairs de l’industrie sont damnées.

En effet, l’une des seules sociétés à s’être publiquement opposée aux NFT est Valve, qui a bloqué la vente de tous les jeux utilisant la technologie sur Steam (avec des résultats très amusants). Ainsi, le chef de Xbox, et par extension le patron du Xbox Game Pass, qui bouleverse l’industrie, déclare cela en novembre 2021 est certainement encourageant.

Bien sûr, il ne sort pas tout de suite et dénonce le tout, laissant la porte ouverte à un avenir mythique où ils ne sont pas nuls. « Je ne pense pas que cela nécessite que chaque jeu NFT soit une exploitation », dit-il, « Je pense juste que nous sommes en quelque sorte dans ce voyage de gens qui le découvrent ».

Mais dans l’état actuel des choses, avec le type de jeux et d’expériences que les marchands de NFT essaient de vendre en ce moment, ce n’est pas le genre de chose qui, selon Spencer, devrait être disponible sur Xbox. « Je peux comprendre qu’au début, vous voyez beaucoup de choses qui ne sont probablement pas des choses que vous voulez avoir dans votre magasin », dit-il. «Je pense que tout ce que nous avons examiné dans notre vitrine et que nous avons qualifié d’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions, vous savez, des mesures. Nous ne voulons pas de ce genre de contenu.

Vous pouvez lire l’interview complète de Spencer avec l’ancien adversaire de Soulja Boy et actuel journaliste de jeux vidéo Stephen Totilo ici.