Le patron de Xbox, Phil Spencer, soutient l’émulation légale des jeux

Le patron de Xbox, Phil Spencer, pense que les anciens jeux devraient être préservés et estime que «l’émulation légale» est quelque chose que l’industrie doit soutenir.

S’adressant à Axios, Spencer a déclaré que, comme pour les films, la télévision et la musique, la préservation des jeux plus anciens doit être une priorité pour l’industrie.

« Mon espoir (et je pense que je dois le présenter de cette façon à partir de maintenant) est qu’en tant qu’industrie, nous travaillerions sur une émulation légale qui permettrait au matériel moderne d’exécuter n’importe quel exécutable plus ancien (dans des limites raisonnables) permettant à quelqu’un de jouer à n’importe quel jeu. » il a dit.

Microsoft a fait de son mieux pour aider dans cette affaire en ajoutant plus de jeux à sa bibliothèque de compatibilité descendante. Plus récemment, 76 jeux de ses jeux Xbox et Xbox 360 ont été ajoutés, permettant aux propriétaires des originaux de jouer à ces jeux sur les consoles les plus récentes. Bien sûr, si vous ne possédez pas déjà les jeux, ils sont également achetables.

L’ajout de ces jeux confirme l’opinion de Spencer selon laquelle « n’importe qui devrait pouvoir acheter n’importe quel jeu, ou posséder n’importe quel jeu et continuer à jouer ».

En ce qui concerne les autres détenteurs de plates-formes, Sony et Nintendo, l’approche est un peu différente. La PS5 de Sony, par exemple, ne prend en charge que la rétrocompatibilité des jeux PS4 – cela n’inclut pas les jeux plus anciens accessibles via PS Now. Nintendo, d’autre part, propose certains jeux de ses anciens systèmes pour Switch via son service d’abonnement Switch Online – mais vous ne pouvez pas conserver ces titres à moins de conserver un sous-marin.

Ainsi, à l’heure actuelle, Xbox est la seule console qui prend en charge toutes les générations via une rétrocompatibilité, et également sans abonnement. Et c’est quelque chose que Spencer dit devrait être adopté par tous et devenir la « grande étoile du Nord pour nous en tant qu’industrie ».