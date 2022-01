Le patron de Xbox, Phil Spencer, veut des interdictions d’utilisateurs multiplateformes

Image : Xbox

Cela semble normal maintenant, mais vous n’avez pas besoin de remonter trop loin pour arriver à une époque où le concept de jeu croisé – multijoueur en ligne sur différentes plateformes – était fantaisiste. Chaque console, PC et plate-forme mobile fonctionnait dans sa propre bulle, divisant les bases d’utilisateurs et les communautés de joueurs.

L’énorme croissance du multijoueur en ligne, et en particulier du jeu gratuit, a fait du jeu croisé une fonctionnalité relativement courante. Les titres qui prennent en charge cela sur Switch, par exemple, incluent Ligue des fusées et Ville KO.

Si les détenteurs de plateformes ont progressivement ouvert leurs réseaux à cela, les barrières existent encore largement en termes de données utilisateurs et, par extension, de bans et de blocages d’utilisateurs. Si vous jouez à un jeu multiplateforme et que vous êtes confronté à un joueur abusif, les bloquer sur un système ne fonctionnera pas nécessairement ailleurs.

Dans le cadre d’une large interview avec le New York Times (paywall) (via Eurogamer), le patron de Xbox, Phil Spencer, a souligné les interdictions et les blocages d’utilisateurs multiplateformes comme quelque chose sur sa liste de souhaits, tout en reconnaissant que ce ne serait pas facile à mettre en œuvre .

Quelque chose que j’aimerais que nous puissions faire – c’est difficile en tant qu’industrie – c’est quand quelqu’un est banni de l’un de nos réseaux, y a-t-il un moyen pour nous de le bannir sur d’autres réseaux ?

[I would like to] pouvoir apporter ma liste d’utilisateurs bannis… vers d’autres réseaux où je joue. Donc « c’est le groupe de personnes avec qui je choisis de ne pas jouer ». Parce que je ne veux pas avoir à recréer ça sur toutes les plateformes sur lesquelles je joue à des jeux vidéo.

Bien qu’il soit tentant de simplement dire que cela n’arrivera pas, comme mentionné précédemment, nous prenons maintenant pour acquis ce qui était auparavant une coopération et un jeu croisé sans précédent entre les plates-formes. Il serait intéressant de voir si les principaux détenteurs de plates-formes pourraient accepter de partager et de maintenir une liste d’utilisateurs combinée et de naviguer dans les diverses exigences légales.

Nous verrons si l’idée prend de l’ampleur – en attendant, partagez vos réflexions à ce sujet, comme toujours, dans les commentaires.