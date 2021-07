Le patron de Xbox Spencer dit que Game Pass aide à préserver l’histoire des jeux

Le chef de l’activité jeux de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré que le service d’abonnement Game Pass de la société était un moyen de préserver l’histoire de notre média.

S’adressant à Kinda Funny, l’exécutif a déclaré qu’il souhaitait que la préservation soit quelque chose sur lequel l’industrie se concentre davantage. Il est intéressant de noter que l’Agence américaine du commerce des jeux vidéo, l’ESA, dont il est membre du conseil d’administration, s’est par le passé opposée aux modifications du Digital Millenium Copyright Act qui permettraient de préserver les jeux en ligne abandonnés.

“Je souhaite vraiment qu’en tant qu’industrie, nous nous réunissions et aidions à préserver l’histoire du jeu, afin que nous ne perdions pas la possibilité de revenir en arrière”, a déclaré Spencer.

Il a poursuivi: “En tant qu’industrie, j’adorerais que nous nous réunissions pour aider à préserver l’histoire de notre industrie, afin que nous ne perdions pas l’accès à certaines des choses qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui.”

Spencer a déclaré que Game Pass fonctionne comme un moyen de préserver les titres plus anciens, soulignant les versions de Bethesda qui sont arrivées au service d’abonnement à la suite de l’acquisition de ZeniMax par la société pour 7,5 milliards de dollars.

“C’était incroyable quand Bethesda est arrivée et nous avons pu mettre autant d'”anciens nouveaux” jeux, ou “nouveaux anciens” jeux, dans Game Pass et revenir avec l’héritage que nous avons avec certains des IP. ” dit Spencer.

“Même penser à des choses comme Rare Replay était une chose vraiment intéressante pour nous, et laisser les gens partir et découvrir certaines des anciennes IP Rare.”

Game Pass compte désormais plus de 15 millions d’abonnés en septembre 2020.

