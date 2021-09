Le patron des poids lourds restants accusé d’avoir déclenché un chaos de pénurie d’essence | Politique | Nouvelles

in

Grant Shapps a déclaré aujourd’hui que les files d’attente et les fermetures dans les stations-service étaient une “situation fabriquée” et une source gouvernementale a souligné la Road Haulage Association (RHA) dirigée par Remainer et l’ancien chef de la BBC, Rod McKenzie. Le secrétaire aux Transports a accusé “l’une des associations de transport” d’avoir divulgué des commentaires des patrons de BP sur les problèmes d’approvisionnement à la suite d’une réunion du Cabinet Office qui a eu lieu la semaine dernière.

S’adressant au programme Trevor Phillips On Sunday de Sky News, M. Shapps a déclaré: “Nous devons nous assurer que les gens sont rassurés maintenant que cette situation plutôt fabriquée a été créée, car il y a suffisamment d’essence dans le pays.”

Lorsqu’on lui a demandé qui avait fabriqué la situation, il a ajouté : « Il y a eu une réunion qui a eu lieu il y a environ 10 jours, une réunion privée au cours de laquelle l’une des associations de transport a décidé de divulguer les détails aux médias, et cela a créé, comme nous l’avons vu, un assez grand degré d’inquiétude car les gens réagissent naturellement à ces choses. “

Des sources gouvernementales ont également déclaré au Mail on Sunday que l’association dirigée par M. McKenzie était “entièrement responsable de cette panique et de ce chaos”.

Ils ont suggéré que l’ex-chef de la BBC a “armé” les commentaires de BP pour détourner la responsabilité du chaos de l’approvisionnement au Royaume-Uni.

Mais M. McKenzie a rejeté les allégations comme étant “absurdes”.

Il a ajouté : « Je n’étais pas à la réunion.

« Je n’ai pas été informé de la réunion par la suite. Je n’ai certainement pas informé les journalistes de la réunion dont je ne savais rien.

“C’est entièrement sans fondement.”

Le secrétaire aux Transports a également déclaré qu’il était convaincu que son offre de 5 000 visas réduirait le manque de “100 à 200” de chauffeurs de pétroliers.

Il a prédit que les files d’attente à la pompe commenceraient à se “résorber” en partie à cause de la difficulté de stocker de l’essence.

Pendant ce temps, le leader travailliste Sir Keir Starmer a suggéré qu’il soutiendrait suffisamment de visas offerts pour pourvoir chaque poste vacant dans l’industrie du transport.

Lorsqu’on lui a demandé à la BBC Andrew Marr s’il soutiendrait l’arrivée de 100 000 chauffeurs étrangers pour faire face à la pénurie, Sir Keir a déclaré: “Nous allons devoir le faire.

“Nous devons délivrer suffisamment de visas pour couvrir le nombre de conducteurs dont nous avons besoin.”