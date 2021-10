Le patron des Queens Park Rangers frustré après un égaliseur « douloureux » à la mort

Le manager des Queens Park Rangers, Mark Warburton, a fait part de sa frustration après que son équipe ait concédé un match nul 1-1 contre Nottingham Forest.

Lyndon Dykes a assuré que son équipe mènerait à la pause. Il a rencontré un ballon flottant d’Albert Adomah pour frapper une tête à la maison sur le coup de la mi-temps. QPR On aurait dit qu’ils se dirigeaient vers la quatrième place du tableau avec une victoire bien méritée. Cependant, une demi-volée à la 92e minute de Jack Colback a permis à Forest de quitter Loftus Road avec une part du butin.

Prenant une mauvaise déviation de Jimmy Dunne, la série de buts encaissés en fin de match s’est poursuivie pour les hommes de Warburton, lorsque Colback a trouvé le fond des filets.

S’adressant à Sky Sports, Warburton a déclaré: «C’est un objectif très douloureux d’entrer en retard.

« C’est tellement frustrant d’arriver à 92 minutes et d’être dans ce contrôle et c’est un tir unique, une déviation désagréable et rien que Seny (Dieng) ne peut faire, donc ça fait mal maintenant mais beaucoup de points positifs dans cette seconde mi-temps. »

Les Rs ont maintenant concédé six buts à la 88e minute ou plus tard lors de leurs huit dernières Championnat agencements.

Malgré l’inquiétude évidente concernant la concentration vers la fin du match, le patron de QPR insiste sur le fait qu’il y a des signes encourageants.

« Je pense qu’il y a beaucoup plus de fluidité. Nous leur avons refusé des opportunités et nous avions l’air très, très dangereux », a ajouté Warburton. « Nous avons eu trois ou quatre très bonnes occasions, donc je suis content pour les joueurs en termes de réponse, mais ils souffrent maintenant. »

« Je pense que nous avons montré beaucoup de caractère, une très bonne performance en deuxième mi-temps, créé beaucoup d’occasions. »

Le coup de poing donné par Colback signifie que QPR est cinquième du championnat. Ils sont assis au-dessus d’un groupe de clubs qui sont sur 21 points.

Warburton a déclaré: « Ils souffrent parce qu’ils voulaient les trois points, mais nous avons pris un point à un adversaire très coriace. »

Les Hoops affronteront des matchs consécutifs à l’extérieur alors qu’ils se rendront à Cardiff et Blackpool la semaine prochaine.

QPR pousse pour les play-offs

Le patron des Hoops, Mark Warburton, a déclaré que son équipe devait pousser « très fort » pour une place en barrages.

Récoltant 22 points en 15 matchs, les R sont sans victoire lors de leurs deux derniers matchs de championnat.

Finissant huitième la saison dernière, Warburton a exhorté son équipe à faire mieux et à terminer dans le top six.

« Nous devons chercher à améliorer la performance de l’an dernier », a déclaré Warburton. « Nous étions à deux points de la septième place et en tant qu’équipe en tant que groupe de joueurs, nous devons améliorer cette performance. Cela signifie pour nous que nous devons pousser fort pour une place en play-offs. »

Bien qu’il soit dans les places éliminatoires, le manager dit que son équipe est au-dessus de son poids financièrement.

« Nous sommes au-dessus en termes de budget, mais nous devons nous assurer de pousser très fort. »

